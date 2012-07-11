زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز سرانجام در اختیار این دانشگاه قرار گرفت

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرانجام پس از حمایت ها و تلاش های بی دریغ استاندار البرز زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی با مساحت 35 هزار هکتار تحویل این دانشگاه شد.



وی ادامه داد: پس از تصویب تاسیس دانشگاه علوم پزشکی در استان البرز، نیاز به احداث پردیس دانشگاه امری ضروری به نظر می رسید که در جهت تحقق این امر با مسولان مربوطه در استانداری و اداره راه و شهر سازی البرز جلساتی برگزار شد.



وی ادامه داد: در نهایت طی تفاهم نامه ای از سوی مسئولان ارشد استان از جمله مدیرکل راه و شهرسازی، قطعه زمینی با مساحت 35 هزار هکتار با کاربری آموزشی تحویل ریاست دانشگاه شد.



ناصری اظهار داشت: همه ما فرزندان ایران هستیم و باید زیر پرچم ایران برای آبادانی کشورمان تلاش کنیم، دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در صدد است تا با ساخت و را ه اندازی مجموعه پردیس دانشگاهی که شامل سازمان مرکزی و معاونت های مختلف، دانشکده های مختلف علوم پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، بهداشت و پیراپزشکی، همچنین زمین و سالن های ورزشی، کتابخانه جامع و کوی دانشجویی و سایر اماکن و تاسیسات مورد نیاز یک دانشگاه علوم پزشکی بزرگ است، خدمت دیگری را به مردم شریف استان البرز ارائه دهد.



وی در پایان گفت: دراین راستا وحید دستجردی وزیر بهداشت و استاندار البرز کمک فراوانی به دانشگاه علوم پزشکی کردند.