تیمور یزدان شناس پس از بازدید از دفتر بسیج دانشجویی جنوب استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بازدید و مشاهده امکانات این دفتر، برای تقویت و مساعدت این مجموعه آماده همکاری هستیم.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت بسیج دانشجویی استان با این مسئله، ما می توانیم تمام مشکلات و نواقص موجود در بسیج دانشجویی جنوب استان که دفتر آن در کنگان است را به صورت مشارکتی و مساوی مساعدت کنیم.

یزدان شناس بیان داشت: امکانات این مجموعه در جنوب استان به هیچ وجه خوب و کافی نیست، اما با این وجود تلاش این عزیزان و کارهای خوبی که انجام گرفته، قابل تقدیر است.

فرماندار شهرستان کنگان سیستم کاری مجموعه بسیج دانشجویی جنوب استان و همچنین جوانان بسیجی عضو را بسیار پویا و با نشاط توصیف کرد و گفت: مطمئنا با رفع برخی از کمبودها و امکانات مورد نیاز برای این عزیزان، شاهد بهره وری بیشتر و در نتیجه بالاتر رفتن میزان رضایت مندی مردم خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: بسیج دانشجویی باید در حوزه تحلیلی و بصیرتی با تشکیل شخصیت های مدیریتی، گام موثری برای تامین نیروهای مدیرتی و متعهد برای اداره استان و کشور بردارد.

یزدان شناس همچنین از تقویت بسیج دانشجویی در ارتباط با اردوهای جهادی خبر داد و افزود: باید برای کیفیت بخشیدن به کلاس‌ها و برنامه‌هایی که در اردوهای جهادی پیاده می شود تلاش کنیم.

فرماندار کنگان به کمبود امکانات بسیج دانشجویی جنوب استان اشاره کرد و گفت: این مجموعه، از لحاظ امکاناتی که باید در اختیار داشته باشد، بسیار فقیر است که البته با همین بضاعت، کارهای خوبی انجام شده که ما نسبت به این موضوع رضایت داریم.

مسئول بسیج دانشجویی جنوب استان نیز در جریان بازدید فرماندار شهرستان، به خبرنگار مهر گفت: خدمت‌رسانی و رضایت‌مندی مردم، هدف اصلی تشکیل اردوهای جهادی است.

عباس اسدی با اشاره به تحقق هدف اردوهای جهادی اظهار داشت: این هدف با حضور حداکثری آن‌ها و همچنین در کلاس‌ها در در حال تحقق است و انتظار می‌رود با حمایت‌های همیشگی فرماندار شهرستان کنگان و مسئولین شهرستان به ویژه امام جمعه کنگان بتوانیم در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها موفق باشم.

وی گفت: در بازدید به عمل آمده توسط فرماندار شهرستان، نحوه و چگونگی برگزاری اردوهای جهادی، مدیریت، برنامه‌ریزی، سرگروه ها و ... را برای وی تشریح کردیم.