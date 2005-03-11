سفر تيم ملي جودو به استوني درهاله اي از ابهام

به گزارش خبرنگار "مهر" اين كشور شرق اروپا در ايران سفارت ندارد به همين دليل مسوولين برگزاري و فدراسيون جودوي استوني به فدراسيون جودوي ايران پيشنهاد كرده تا در زمان سفر به اين كشور در محل فرودگاه نسبت به اخذ رواديد اقدام نمايند البته راه دوم، سفر به مسكو و اخذ رواديد در اين شهر است كه مسوولين فدراسيون جودو در حال بررسي شرايط هستند.

البته اين امكان نيز وجود دارد كه مسوولين جودوي ايران قيد سفر به استوني را زده و با توجه به اينكه جودو در مسابقات ورزشي كشورهاي اسلامي حضور ندارد به فكر يك تورنمنت ديگر در كشور ديگري باشند.