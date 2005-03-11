  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۵۷

سفر تيم ملي جودو به استوني درهاله اي از ابهام

سفر تيم ملي جودوي ايران به تورنمنت بين المللي استوني به دليل صادر نشدن رواديد در هاله اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين كشور شرق اروپا در ايران سفارت ندارد به همين دليل مسوولين برگزاري و فدراسيون جودوي استوني به فدراسيون جودوي ايران پيشنهاد كرده تا در زمان سفر به اين كشور در محل فرودگاه نسبت به اخذ رواديد اقدام نمايند البته راه دوم، سفر به مسكو و اخذ رواديد در اين شهر است كه مسوولين فدراسيون جودو در حال بررسي شرايط هستند.
البته اين امكان نيز وجود دارد كه مسوولين جودوي ايران قيد سفر به استوني را زده و با توجه به اينكه جودو در مسابقات ورزشي كشورهاي اسلامي حضور ندارد به فكر يك تورنمنت ديگر در كشور ديگري باشند.

 

کد مطلب 164796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها