سوخت نيروگاه اتمي بوشهر آماده تحويل است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، "ولاديميررازين" رئيس كارگاه مواد شيميايي روسيه دربيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد: سوخت توليدي در اين كارگاه انبار شده و آماده است تا درصورت درخواست تحويل ايران داده شود.

وي افزود: تركيب 168 سوخت براي راه اندازي نيروگاه هسته اي ضروري خواهد بود.

چند كشورنگراني خود را ازاينكه ايران احتمالا بطور مخفيانه فعاليت هاي هسته اي غيرنظامي خود را درجهت ساخت سلاح هسته اي بكارگيرد ابراز داشتند بخصوص اينكه از طريق اورانيوم غني شده مي توان به ساخت بمب اتمي دست يافت.

به موجب توافقنامه امضا شده ميان ايران و روسيه درماه گذشته درمورد سوخت هسته اي بوشهر به عنوان اولين نيروگاه هسته اي ، تهران موافقت كرد كه پس ماند سوخت هسته اي را به روسيه بازگرداند .