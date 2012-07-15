رضایت سرمربی "قطر" از خرید هادی عقیلی و مهاجم لخویا

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی که فصل گذشته در تیم العربی بازی می‌کرد، امسال به تیم القطر پیوست تا یکسال دیگر را در لیگ قطر تجربه کند. او قراردادش را با این باشگاه امضا کرد و به تمرینات این تیم اضافه شد.

لازارونی، سرمربی تیم فوتبال القطر با ابراز رضایت از خریدهای جدید این باشگاه تصریح کرد: "باکاری کونه" فصل گذشته با لخویا قهرمان لیگ قطر شده است. تجربه او می تواند به ما کمک فراوانی کند. همچنین ما هادی عقیلی را در اختیار داریم که در شرایط دشوار می‌تواند برای هر تیمی مفید باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این "محمد رزاق" به زودی به تمرینات تیم اضافه می‌شود. "مراد ناجی" و "رامی فیض" هم دیگر بازیکنانی هستند که ما در اختیار داریم و از آنها استفاده می‌کنیم.