تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران منتفی شد/ بدرقه ورزشکاران المپیکی

رئیس هیات قایقرانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان و زیر 23 سال جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنقر در حال برگزاری است.

فرشته قیطانی افزود: این اردو در شرایط خوبی به سر می برد.

وی با اشاره به اردو برگزاری اردوی تیم ملی روئینگ، تصریح کرد: طرح میزبانی اردوی تیم ملی روئینگ را فدراسیون مطرح کرد ولی ما آن را پذیرفتیم.

وی ادامه داد: اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان و زیر 23 سال جمهوری اسلامی ایران با همکاری شهرداری، فرمانداری و اداره ورزش سنقر به خوبی در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: صابر نادری تنها قایقران کرمانشاهی حاضر در اردوی تیم ملی در سنقر است.

وی درخصوص مشکلات پیش آمده در فدراسیون و احتمال تعلیق آن از سوی کمیته بین المللی المپیک، گفت: من در این موضوع نمی توانم نظری بدهم اما اطلاع دارم که قضیه تعلیق فدراسیون منتقی شده است.

وی افزود: در روز یکشنبه نیز مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی را داریم که در آن حضور پیدا خواهیم کرد.

