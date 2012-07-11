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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

قیطانی به مهر خبر داد:

تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران منتفی شد/ بدرقه ورزشکاران المپیکی

تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران منتفی شد/ بدرقه ورزشکاران المپیکی

سنقر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه گفت: تعلیق فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران منتفی شده است.

رئیس هیات قایقرانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان و زیر 23 سال جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنقر در حال برگزاری است.
 
 فرشته قیطانی افزود: این اردو در شرایط خوبی به سر می برد.
 
وی با اشاره به اردو برگزاری اردوی تیم ملی روئینگ، تصریح کرد: طرح میزبانی اردوی تیم ملی روئینگ را فدراسیون مطرح کرد ولی ما آن را پذیرفتیم.
 
وی ادامه داد: اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان و زیر 23 سال جمهوری اسلامی ایران با همکاری شهرداری، فرمانداری و اداره ورزش سنقر به خوبی در حال برگزاری است.
 
وی اظهار داشت: صابر نادری تنها قایقران کرمانشاهی حاضر در اردوی  تیم ملی در سنقر است.
 
وی درخصوص مشکلات پیش آمده در فدراسیون و احتمال تعلیق آن از سوی کمیته بین المللی المپیک، گفت: من در این موضوع نمی توانم نظری بدهم اما اطلاع دارم که قضیه تعلیق فدراسیون منتقی شده است.
 
وی افزود: در روز یکشنبه نیز مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی را داریم که در آن حضور پیدا خواهیم کرد.
 
کد مطلب 1647977

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