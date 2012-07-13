احسان عباسلو معاون امور آموزش و استان‌های بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد و معاونت مطبوع وی در نمایشگاه‌های کتاب استانی اظهار کرد: ما به واقع کار را از صفر شروع کرده‌ایم و سعی داریم یک نظام زیربنایی درباره آموزش از سوی بنیاد ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: بنیاد قرار است در طول سال در تمامی نمایشگاه‌های استانی فعال بوده وغرفه داشته باشد و به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دهد و در کنار آن در حال سامان دادن به نظامی هستیم که بر اساس آن نویسندگان برای برگزاری کارگاه‌های نویسندگی به استان‌های کشور سفر خواهند کرد در کنار آن آثار برگزیدگان جشنواره‌های ادبی استانی نیز جمع‌آوری و بررسی و در نهایت آثار مطلوب در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد.

عباسلو افزود: بنیاد در حال حاضر شورای آموزش را در دست تشکیل دارد که تا کنون حضور فیروز زنوزی جلالی و حسین فتاحی در آن قطعی شده است. این شورا با انتخاب دو عضو دیگر تکمیل خواهد شد و برنامه اصلی آن تصویب نظام‌نامه آموزشی مدونی است که یک برنامه درسی منظم در سه مقطع را برای آموش داستان‌نویسی پایه‌ریزی ‌کند.

وی ادامه داد: در این برنامه تلاش ما این است که کارگاه‌ها و موسسات آموزشی خصوصی را که در حال حاضر بازدهی مشخصی در استان‌ها ندارند پس از تایید آنها از سوی ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها فعال کنیم. در این برنامه استاد با هزینه بنیاد برای حضور در این مراکز اعزام می‌شود و این موسسات با فعالیت‌های خود از ظرفیت به وجود آمده برای آموزش علاقه‌مندان در سراسر ایران بهره می‌برند.

عباسلو اظهار امیدواری کرد در هفته آینده نخستین جلسه شورای آموزشی برگزار شده و مواد آموزشی برای سطح آموزشی در نظر گرفته شده، تعیین شود.

معاون امور آموزش و استان‌های بنیاد ادبیات داستانی اظهار امیدواری کرد که نخستین دوره‌های آموزشی بنیاد در استان‌های کشور از مهرماه سال جاری به صورت مدون آغاز شود.