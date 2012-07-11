اشتغال 634 مددجوی کمیته امداد/ برگزاری همایش زیر باران نجابت در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران گفت: کمیته امداداستان جهت اشتغال مددجویان دارای شرا یط کار، تعداد 634 نفررا ازطریق کاریابی مشغول به کارکرده است.



سعادت افزود: درسالجاری بر این موضوع مصمم هستیم تا بیشتر از سال قبل برخی از مددجویان را به مراکز کاریابی متناسب با تخصص آنها معرفی کنیم.



وی تصریح کرد: تاکنون بررسی های لازم جهت ایجاد زمینه های تشکیل کارگروه برای استفاده از ظرفیت های لازم در منطقه جهت کاریابی و یا شناسایی شغل در استان انجام گرفته است.



مشاوره 8938 نفر در واحد معاضدت قضایی دادگستری



معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران گفت: هشت هزار و 938 نفر نفر بصورت حضوری و 362 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.



حجت الاسلام سید حبیب الله قاسمپور گنجی گفت: خرداد ماه سالجاری در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران هشت هزار و 938 نفر بصورت حضوری و 584 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

وی ادامه داد: برای 34 نفر که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

همایش زیر باران نجابت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل



همایش زیر باران نجابت به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب، از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، نقش زنان را در پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ نرم موثر دانستند.

دکتر محمودیان در جمع بانوان کارمند دانشگاه اظهار داشت: اگر بخواهیم در این دنیا اسیر و کشته مادیات و زرق و ورق دنیایی نشویم باید از حجت خداوند متعال اطلاعت کنیم و منظور از حجت خداوند همان ائمه ی اطهار هستند که اگر معرفت کافی را نسبت به آن ها نداشته باشیم جزء دسته زیانکاران هستیم.

ورود وب سایت فرهنگی عمارلو در فضای مجازی



وب سایت عمارلو با هدف ارائه فرهنگ دینی و ادبیات کهن ایرانی وارد فضای مجازی شد.



این وب سایت با مضمون رازها و نیازها، فرهنگی؛ متون ادبی، شعر و ادب، اجتماعی، رسانه و طنز با ورود به نشانی www.amarlou.ir قابل دسترسی است.



رسولی عمارلویی، مدیر این وبلاگ ازجمله خبرنگاران پیشکسوت رسانه های مکتوب و مجازی بوده که صدها خبر، گزارش و مقاله اجتماعی در رسانه ها به چاپ رسانده است.



عمارلویی درحال حاضر خبرنگار خبرگزاری مهر است و دو کتاب گالشنامه و آقا معلم سلام در دست چاپ دارد.