جامعه داوری حق زیادی بر گردن فوتبال دارد/ داوران فدراسیون را سربلند کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی در حاشیه افتتاحیه کلاس توجیهی داوران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران، افزود: در این چند سال گذشته در قیاس با سال های اخیر دوره های آموزشی به مراتب بیشتری برای داوران برگزار شده که همین مساله می تواند برای رشد داوری کارگشا باشد.

وی ضمن یادآوری اینکه دوره های آموزشی برای کلیه داوران در مقاطع مختلف برگزار شده است، گفت: طبق برنامه عملیاتی فدراسیون فوتبال این دوره های داوری در ابتدای فصل و در جریان مسابقات برگزار می شود تا داوران آخرین آموزش ها را دیده و اگر ضعفی داشته اند متوجه آن شده و در صدد رفعش برآیند.

وی استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید داوری را اقدامی در جهت رشد و توسعه داوری کشور خواند و گفت: جامعه داوری حق بسیاری برگردن فوتبال کشور دارد و ما باید چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه مسائل دیگر امکانات لازم را در اختیار داوران قرار دهیم تا به حرکت روبه رشد خود ادامه دهند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن یادآوری اینکه در فوتبال ایران سالانه 5 هزار مسابقه فوتبال برگزار می شود و نزدیک به 20 هزار داوران این مسابقات را قضاوت می کنند، گفت: بودجه قضاوت این داوران چیزی بالغ بر 5 میلیارد تومان است که براساس پیشنهاد دوستانمان در کمیته داوران این رقم را در صورت نیاز افزایش خواهیم داد.

نبی همچنین در جمع داوران لیگ برتری فوتبال ایران خاطر نشان کرد: امیدوارم داوران ایران به سطحی که باید برسند آنچه مسلم است در بحث داوری در سال های گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و وضعیت داوری به مراتب بهتر از سال های اخیر است.

وی حضور بیش از 80 داور در کلاس توجیهی را یک امتیاز ویژه خواند و گفت: در دهه های 60 و 70 اینطور برنامه ریزی نمی شد و برای داوران چنین کلاس هایی برگزار نمی کردند در گذشته به تناسب بودجه و امکاناتی که بود زحمات زیادی برای داوری کشیده شد، اما در دهه 80 با حضور آقایان نظری، صالحی، قیاسی، عنایت، عسکری و اصفهانیان فعالیت های زیادی صورت گرفته است. در این مدت نوع برنامه ریزی به گونه ای بوده است که خیلی از دوستان که امروز در لیگ برتر شاخص هستند دست پرورده همین سال های شکوفایی داوری در ایران هستند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با یادآوری اینکه در 10 سال گذشته فضای زیادی در بحث آموزشی داوری ایجاد شده است، گفت: این فقط کافی نیست که داوران آموزش ببینند بلکه باید به خوبی نکاتی را که آموزش می بینند در زمین اجرا کنند. خوشبختانه دوستانی که امروز در خدمتشان هستیم در هر دوره کلاسی که شرکت کرده اند بعد از آن شاهد رشد و پیشرفت کارشان بودیم چه در میادین داخلی چه در مسابقات بین‌المللی.

وی شجاعت و دانش را از نکات مهم در داوری خواند و گفت: برگزاری دوره های آموزشی، نظارت مناسب عملکرد داوران و... باعث شد که در نیم فصل دوم شاهد رشد دوم لیگ برتر و دیگر مسابقات شاهد رشد داوری باشیم و اشتباهات داوران کمتر بر نتیجه مسابقات تاثیرگذار باشد.

نبی از تک تک داوران به واسطه عملکرد خوب در هفته های پایانی مسابقات لیگ تشکر کرد و گفت: شما با قضاوت های خوبی که داشتید فضای مناسبی را در فوتبال کشور ایجاد کردید به عقیده من داوری به گردن فوتبال دینی دارد که آن هم اجرای عدالت است. خوشبختانه شما عدالت را به خوبی اجرا کردید، وارد حاشیه نشدید و از امواجی که برایتان درست کردند به سلامتی عبور کردید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال داوری را کاری دشوار خواند و گفت: آنهایی که داوری را کاری آسان می‌دانند اگر 10 دقیقه در زمین حضور یابند، قضاوت نکنند و چشمشان به تماشاگران باشد، در دقیقه یازدهم نیاز به آب قند پیدا می کنند!

وی اداره جریان مسابقه و مدیریت بازی را امری دشوار خواند و گفت: در داوری شجاعت لازم است اما شجاعتی همراه با منطق و عدالت.

نبی به نیابت از کفاشیان از داوران تشکر کرد و ضمن ابراز امیدواری از آنچه در لیگ های آتی قضاوت بهتر داشته باشند، گفت: قرار است فصل 92-93 لیگ برتر 16 تیمی شود به همین خاطر تعداد تیم هایی که در این فصل به لیگ دست اول سقوط می کنند بیشتر خواهد شد و حساسیت ها افزایش می‌یابند به همین خاطر هیاهوها بیشتر شده و کار شما دشوارتر می شود و باید عملکردی به مراتب بهتر داشته باشید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال این مجموعه را همراه و پشتیبان کمیته داوران خواند و گفت: امیدوارم در فصل آینده به گونه قضاوت کنیم که کوچکترین مشکل را شاهد نباشیم.

وی همچنین خطاب به داوران خاطر نشان کرد: امیدوارم در مسابقات به گونه ای عمل کنیم که باز هم کمیته داوران در فدراسیون فوتبال سربلند شود.

نبی همچنین در پاسخ به انتقاد برخی از داوران که معتقدند کمیته انضباطی برخورد لازم را با باشگاه‌های متخلف و مربیان و بازیکنانی که به داوران توهین می کنند، گفت: در مسابقات بحث کیفری با کمیته انضباطی است در این فصل شما کار خود را انجام دهید، به درستی تصمیم بگیرید، بازی و مدیریت کنید و شجاعت لازم را داشته باشید و حتمی بدانید که ما از شما پشتیبانی می کنیم و اگر شخصی به داوری توهین بکند برخوردهای لازم با او صورت خواهد گرفت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین از باشگاه ها خواست با برگزاری دوره های آموزشی بازیکنان، مربیان و عوامل خود را در جهت برخورد مناسب با داوران آموزش دهند و گفت: در فوتبال ما خیلی ها مشهور هستند، اما مقبول نیستند امیدوارم آنهایی که در این فوتبال به شهرت رسیده اند راه و رسم مقبولیت را نیز بدانند. بدون شک با رفتار پسندیده مقبولیت نیز پیدا می شود.

وی همچنین در خصوص افزایش حق الزحمه داوران گفت: سال گذشته حق الزحمه داوران افزایش خوبی داشت امسال هم حرفی نداریم اگر کمیته داوران پیشنهاد بدهد و در هیات رئیسه تصویب شود به تناسب بودجه ای که داریم حق الزحمه داوران افزایش می یابد ما اگر پول داشته باشیم در اختیار داوران قرار می دهیم وگر نه مانند گذشته در خدمت داوران خواهیم بود.