به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عسگریان افزود: بازدیدی که از طرحهای مرمتی مساجد جامع و تاریخی استان زنجان انجام گرفت، در تمام این پروژهها پیشرفت عملیات اجرایی محسوس بود.
انجمن خیرین کتابخانهساز استان زنجان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.انجمن خیرین کتابخانهساز استان زنجان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
پس از آغاز بهکار رسمی انجمن خیرین کتابخانهساز "سید افضل موسوی" بهعنوان رئیس هیئت مدیره، "رضا قائمی" بهعنوان نایب رئیس هیئتمدیره، "محمد ربیعاحمدخانی" بهعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، "لسانا... کمالی" بهعنوان خزانهدار و سنتی، "رحیم حاج نایبی" بهعنوان عضو اصلی، "علی کاظمی" بهعنوان عضو اصلی و خانم "مریم محمدی" بهعنوان عضو اصلی انتخاب شدند.
"محمد جوادغمپرور" و "علی کلانتری" به ترتیب بهعنوان بازرسان اصلی و علیالبدل انجمن انتخاب شدند.
جلب مشارکت و بهرهگیری از کمکهای خیرین در جهت ساخت و توسعه کتابخانههای عمومی، کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری کتابخانههای عمومی، مساعدت و همکاری در اداره کتابخانههای عمومی و مشارکت فکری و فرهنگی در راستای بهرهبرداری بهینه و ترویج مطالعه مفید در سطح مردم از اهداف تشکیل این انجمن عنوان شده است.
همچنین کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اداره و توسعه کتابخانههای عمومی، کمک به تأمین منابع مالی کتابخانههای عمومی استانهای کشور برای تأمین منابع دیداری و شنیداری با همیاری مردم خیر استان، دعوت از خیرین در زمینههای فرهنگی و اجتماعی و ارتباط مستمر و مداوم با آنان و بسترسازی برای افزایش خدمات و حمایت از خدمات آنها، نظارت بر حسن اجرایی حصول اهداف شرعی و قانونی خیرین مطابق توافقات فی مابین در طول حیات زنده نگهداشتن نام و یاد آنان بعد از فوت خیر و عمل به وصایای آنان تا آخرین حد ممکن و تقدیر از خدمات خیرین، کمک به انتشار و چاپ کتب مفید و مورد علاقه مردم خصوصاً قشر جوان به منظور تقویت گرایش به مطالعه مفید در جامعه و اهداء کتب به کتابخانهها از جمله اهداف اصلی راهاندازی انجمن کتابخانهساز میباشد.
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