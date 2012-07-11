به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عسگریان افزود: بازدیدی که از طرح‌های مرمتی مساجد جامع و تاریخی استان زنجان انجام گرفت، در تمام این پروژه‌ها پیشرفت عملیات اجرایی محسوس بود.

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر مرمت مسجد "خانم" (دوره قاجار) در محله فخیم‌الدوله شهر زنجان افزود: در میان طرح‌های مرمتی مساجد، مرمت مسجد خانم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و عملیات استحکام‌بخشی و مرمت فضای داخلی آن با سرعت در حال اجراست.

عسگریان با اشاره به وضعیت جاری بنای این مسجد گفت: مرمت و استحکام‌بخشی گل دسته‌های زیبا، باشکوه و تاریخی مسجد خانم به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بنای تاریخی با سرعت و دقت بالایی در حال انجام است.

معاون میراث فرهنگی زنجان همچنین درباره عملیات ساماندهی محوطه گنبد سلطانیه افزود: در این محوطه تاریخی نیز اجرای طرح با پیشرفت خوبی در حال پیگیری است و همزمان با عملیات اجرایی، فعالیت‌های مطالعاتی نیز برای ادامه این پروژه بزرگ در حال انجام است.

عسگریان درباره وضعیت دبیرستان شریعتی و تبدیل آن به موزه فنون زنجان گفت: در حال مذاکره با اداره آموزش و پرورش زنجان برای واگذاری هرچه سریع‌تر این مدرسه هستیم و به محض واگذاری، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

تشکیل انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان زنجان

انجمن خیرین کتابخانه‎ساز استان زنجان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.انجمن خیرین کتابخانه‎ساز استان زنجان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

پس از آغاز به‌کار رسمی انجمن خیرین کتابخانه‌ساز "سید افضل موسوی" به‌عنوان رئیس هیئت مدیره، "رضا قائمی" به‌عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره، "محمد ربیع‌احمدخانی" به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، "لسان‌ا... کمالی" به‌عنوان خزانه‌دار و سنتی، "رحیم حاج نایبی" به‌عنوان عضو اصلی، "علی کاظمی" به‌عنوان عضو اصلی و خانم "مریم محمدی" به‌عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

"محمد جوادغم‌پرور" و "علی کلانتری" به ترتیب به‌عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل انجمن انتخاب شدند.

جلب مشارکت و بهره‌گیری از کمک‎های خیرین در جهت ساخت و توسعه کتابخانه‎های عمومی، کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری کتابخانه‎های عمومی، مساعدت و همکاری در اداره کتاب‌خانه‌های عمومی و مشارکت فکری و فرهنگی در راستای بهره‎‌برداری بهینه و ترویج مطالعه مفید در سطح مردم از اهداف تشکیل این انجمن عنوان شده است.

همچنین کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اداره و توسعه کتابخانه‌‎های عمومی، کمک به تأمین منابع مالی کتابخانه‎های عمومی استان‎های کشور برای تأمین منابع دیداری و شنیداری با همیاری مردم خیر استان، دعوت از خیرین در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتباط مستمر و مداوم با آنان و بسترسازی برای افزایش خدمات و حمایت از خدمات آنها، نظارت بر حسن اجرایی حصول اهداف شرعی و قانونی خیرین مطابق توافقات فی مابین در طول حیات زنده نگهداشتن نام و یاد آنان بعد از فوت خیر و عمل به وصایای آنان تا آخرین حد ممکن و تقدیر از خدمات خیرین، کمک به انتشار و چاپ کتب مفید و مورد علاقه مردم خصوصاً قشر جوان به منظور تقویت گرایش به مطالعه مفید در جامعه و اهداء کتب به کتابخانه‎ها از جمله اهداف اصلی راه‌اندازی انجمن کتابخانه‎ساز می‎باشد.

