عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت مردمی و فروش اوراق مشارکت و جمع آوری سرمایه های خرد برای اجرای زیرساختهای شهری در تمامی مناطق کشور از جمله تهران بزرگ وجود دارد.

وی اظهار داشت: اگر سرمایه های خرد مردمی را جمع آوری کنیم می توانیم زیرسخاتهای مناسب و در خور شانی در گرگان ایجاد کنیم.

وی عن.ان کرد: پیش بینی می شود اگر بتوانیم 400 تا 500 میلیارد تومان از سرمایه های مردمی را جمع آوری کنیم، می توانیم به بسیاری از اهداف دست یابیم.

راه آهن گرگان - اینچه بورن افتتاح می شود

امامی بیان داشت:امامی به راه آهن گرگان - اینچه برون اشاره و اضافه کرد: انشاء الله تا پایان سالجاری شاهد افتتاح این طرح ملی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: این پروژه ملی در استان در دست اجراست و در سفر وزیر راه و شهرسازی نیز از روند اجرای آن بازدید شد.

امامی درباره مسکن مهر حوزه گرگان گفت:در سفر وزیر راه و شهرسازی دستورات لازم برای حل مشکلات موجود درباره این طرح گرفته شد.

رفه مشکلات مسکن مهر گرگان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: در خصوص مسکن مهر، دستو.رات ویژه از وزیر راه و شهرسازی گرفتیم و مشکل یکی از فازهای مسکن مهر گرگان حل شد و برای طرح زیتون نیز دستورات ویژه ای صادر شد.

وی افزود: موضوع جانمایی، نقش پیمانکار و نداشتن بضاعت لازم از جمله مساتلی است که در مسکن مهر شهرستان وجود دارد و باید مشکلات مورد توجه قرار گیرد.

لزوم تهیه سند بالادستی گلستان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس بر لزوم تهیه سند بالادستی توسعه استان تاکید کرد و گفت: از تمام دستگاهها خواستیم که پنل برنامه ها را به ما دهند و سند بالادستی استان را تهیه کنند.

وی اظهار داشت: برخی دستگاهها تاکنون برنامه ها را اعلام کردند تا ما بتوانیم برنامه ها را رصد کنیم و هر چند وقت یکبار به یک شکلی، ارزیابی عملکرد داشته باشیم.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان با اشاره به مشکلات مرغداری ها در تامین نهاده ها گفت: عمده نهاده ها از خارج تامین می شود و تحریم و قیمت ارز و ... از دلایل برخی مشکلات است.

وی تاکید کرد: با این وجود دولت، تمهیداتی اندیشده که ماتفاوت را با یارانه ها پرداخت ولی باید فضا را به گونه ای مدیریت کرد که مردم دچار مشکل نشود.

وی در پاسخ به سوال تعیین هیئت مدیره فراکسیون استانهای شمالی گفت: فراکسیون استانهای شمالی یکشنبه هفته آینده اولین جلسه را برگزار می کند.