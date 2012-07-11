126 مورد تخلف از نانوایی های ساوجبلاغ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه نانوایان و قنادان ساوجبلاغ گفت:رعایت نشدن موارد بهداشتی، کاهش ساعات فعالیت نانوایی ها و کیفیت نان موضوع این تخلفات بود.



وی گفت:15 نانوایی در این شهرستان به علت پایین بودن کیفیت نان تعطیل شده است.



اصغری افزود:50 درخواست جدید صدور مجوز نانوایی در این اتحادیه مطرح شده که در مرحله بررسی و اعلام نظر است. ضمن اینکه 250 نانوایی در این شهرستان فعال است.

40 جوان برتر ساوجبلاغ تجلیل شدند

40 جوان برتر شهرستان ساوجبلاغ که در عرصه های ورزشی، علمی و فرهنگی به موفقیت دست یافته بودند، در مراسمی در ساوجبلاغ معرفی و تجلیل شدند.

حجت الاسلام توانا از اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم که با عنوان جشنواره رنگین کمان جوانی برگزار شد ،گفت:جوانان بزرگترین سرمایه ملی و نیروی فعال جامعه هستند.



در این مراسم از مادر شهید علیرضا خدیوی نیا به عنوان جوانترین شهید این شهرستان که در سن 14 سالگی به شهادت رسید، تجلیل شد.



افزایش 15 درصدی اعتبارات بخش ورزش ساوجبلاغ



فرماندار ساوجبلاغ از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به ورزش این شهرستان خبر داد و گفت: پارسال این اعتبارات 865 میلیون تومان بود که 15 درصد افزایش یافته است.



علی حدادی گفت: با استفاده از اعتبار تخصیص یافته ، شش سالن ورزشی در مناطق قوهه،خوروین ،خور،آران،کردان و گلسار تکمیل می شود؛ ضمن اینکه تکمیل استخر سرپوشیده هشتگرد،تکمیل و تجهیز سالن ورزشی 15 خرداد و سالن ورزشی هنرستان میقات،دیگر طرح های ورزشی در دست انجام اداره ورزش و جوانان است.



فرماندار ساوجبلاغ گفت:امسال 25 میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان اختصاص یافته که برای تکمیل و ساخت 222 طرح عمرانی نیمه تمام و جدید هزینه خواهد شد.

سلب عضویت اعضای متخلف شوراهای اسلامی

فرماندار ساوجبلاغ گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا که در امر ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب اراضی کشاورزی مشارکت کنند، سلب عضویت می شوند.



علی حدادی گفت:تخلفات اعضای شوراهای اسلامی دراین باره،ثبت و در صورت کاندیداتوری در دوره های بعدی انتخابات صلاحیت آنها تائید نخواهد شد.



223 نفر در پنج شهر و 77 روستای ساوجبلاغ عضو شورای اسلامی هستند.



اختصاص بیش از 25 میلیارد تومان اعتبار به ساوجبلاغ



فرماندار ساوجبلاغ با اعلام این خبر در نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: 22 میلیارد تومان از این اعتبار برای توزیع در اختیار کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ قرار گرفته و مبلغ باقیمانده هم با ابلاغ بعدی استانداری قابل توزیع خواهد شد.



علی حدادی افزود:با استفاده از این اعتبار 222 طرح عمرانی اجرایی خواهد شد که 19 طرح جدید و 203 پروژه هم طرح های نیمه تمام سالهای گذشته را تشکیل می دهند.



فرماندار ساوجبلاغ گفت:600 میلیون تومان برای ساخت مجتمع دانشگاهی این شهرستان اختصاص یافته است.



وی افزود:80 هکتار زمین برای این کار در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و مابقی اعتبارات مورد نیاز هم از سوی این وزارتخانه تامین خواهد شد.

