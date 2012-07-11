126 مورد تخلف از نانوایی های ساوجبلاغ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه نانوایان و قنادان ساوجبلاغ گفت:رعایت نشدن موارد بهداشتی، کاهش ساعات فعالیت نانوایی ها و کیفیت نان موضوع این تخلفات بود.
وی گفت:15 نانوایی در این شهرستان به علت پایین بودن کیفیت نان تعطیل شده است.
اصغری افزود:50 درخواست جدید صدور مجوز نانوایی در این اتحادیه مطرح شده که در مرحله بررسی و اعلام نظر است. ضمن اینکه 250 نانوایی در این شهرستان فعال است.
40 جوان برتر ساوجبلاغ تجلیل شدند
40 جوان برتر شهرستان ساوجبلاغ که در عرصه های ورزشی، علمی و فرهنگی به موفقیت دست یافته بودند، در مراسمی در ساوجبلاغ معرفی و تجلیل شدند.
افزایش 15 درصدی اعتبارات بخش ورزش ساوجبلاغ
فرماندار ساوجبلاغ از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به ورزش این شهرستان خبر داد و گفت: پارسال این اعتبارات 865 میلیون تومان بود که 15 درصد افزایش یافته است.
علی حدادی گفت: با استفاده از اعتبار تخصیص یافته ، شش سالن ورزشی در مناطق قوهه،خوروین ،خور،آران،کردان و گلسار تکمیل می شود؛ ضمن اینکه تکمیل استخر سرپوشیده هشتگرد،تکمیل و تجهیز سالن ورزشی 15 خرداد و سالن ورزشی هنرستان میقات،دیگر طرح های ورزشی در دست انجام اداره ورزش و جوانان است.
فرماندار ساوجبلاغ گفت:امسال 25 میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان اختصاص یافته که برای تکمیل و ساخت 222 طرح عمرانی نیمه تمام و جدید هزینه خواهد شد.
علی حدادی گفت:تخلفات اعضای شوراهای اسلامی دراین باره،ثبت و در صورت کاندیداتوری در دوره های بعدی انتخابات صلاحیت آنها تائید نخواهد شد.
223 نفر در پنج شهر و 77 روستای ساوجبلاغ عضو شورای اسلامی هستند.
اختصاص بیش از 25 میلیارد تومان اعتبار به ساوجبلاغ
فرماندار ساوجبلاغ با اعلام این خبر در نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: 22 میلیارد تومان از این اعتبار برای توزیع در اختیار کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ قرار گرفته و مبلغ باقیمانده هم با ابلاغ بعدی استانداری قابل توزیع خواهد شد.
علی حدادی افزود:با استفاده از این اعتبار 222 طرح عمرانی اجرایی خواهد شد که 19 طرح جدید و 203 پروژه هم طرح های نیمه تمام سالهای گذشته را تشکیل می دهند.
فرماندار ساوجبلاغ گفت:600 میلیون تومان برای ساخت مجتمع دانشگاهی این شهرستان اختصاص یافته است.
وی افزود:80 هکتار زمین برای این کار در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و مابقی اعتبارات مورد نیاز هم از سوی این وزارتخانه تامین خواهد شد.
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