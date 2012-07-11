اعتبار ویژه برای توسعه شهرک صنعتی بشل/ افزایش باورهای دینی در مساجد مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وفایی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، علی پور نماینده مردم سوادکوه در مجلس شورای اسلامی ، از شهرک صنعتی بشل سوادکوه بازدید و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت.

وفایی نژاد گفت: شهرک صنعتی بشل بعنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان بوده که پروژه های درحال اجرا در این شهرک در رشد و شکوفایی آن نقش مهمی را ایفا می کند و در افزایش سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال تأثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: سرمایه گذاران جهت دریافت زمین در شهرک صنعتی بشل، به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه می کنند لکن با کمبود زمین مواجه بوده که امیدواریم با همکاری و تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه شهرک صنعتی بشل که از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان می باشد ، هرچه سریعتر انجام شود.



نماینده مردم سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت های امنا بعنوان بازوان توانمند در شهرکهای صنعتی ، به توسعه صنعت و تولید کمک می کنند.

کمال علی پور افزود: تولید کنندگان و واحدهای صنعتی با عشق به تولید ، نظام و میهن ، با تمام مشکلات موجود، بدنبال تولید و اشتغال پایدار در منطقه بوده و با کیفیت خوب و برتر در تولید و رقابت در بازارهای داخلی و بین الملل، حضور مؤثر دارند.

انجام فعالیتهای فرهنگی در کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب ساروی

کتابخانه عمومی ابن شهر آشوب شهرستان ساری، از نیمه دوم تیرماه برنامه های فرهنگی متعددی برای بازدید کنندگان و علاقمندان برگزار می کند.

معصومه باقری، مسئول کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب شهرستان ساری اظهار داشت: همزمان با نیمه شعبان و میلاد حضرت مهدی (عج) برنامه های متعددی همچون ایستگاه نقاشی کودکان بصورت دائمی، نمایشگاه کتابی با موضوع مهدویت و برگزاری طرح اوقات فراغت تابستانه از عمده ترین برنامه هایی هستند که در کتابخانه ابن شهرآشوب برگزار می شوند.

وی افزود: ایستگاه نقاشی در بخش کودکان دایر شده و آثار و تقاشی کودکان در معرض بازدید عموم گذاشته و در پایان به بهترین نقاشی هفته در مقاطع سنی مختلف جایزه ای به رسم یادبود اهدا می شود.

افزایش باورهای دینی؛ اولویت برنامه‌های اوقات فراغت کانون های مساجد

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد، افزایش باورهای دینی جوانان را در اولویت برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد این استان در تابستان سال جاری اعلام کرد.

محمد فوقی، در ستاد طرح اوقات فراغت طرح آسمانی ها در دبیرخانه کانون های استان در ساری اظهار داشت: افزایش سطح آگاهی عمومی و تقویت باورهای دینی جوانان مسجدی در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در حوزه دین و مسجد است که با متدهای جدید آموزشی و استفاده از ابزارهای نوین پژوهشی، موجب رونق مساجد و تحقق این امر خواهد بود.



وی افزود: ایران به عنوان یکی از کشورهای جوان دنیا بوده و هدایت انرژی جوانان و نوجوانان مسجدی به برنامه‌های پژوهشی، آینده ای روشن را برای هویت فرهنگی و دینی آنان و ایران اسلامی ترسیم می‌کند.



فوقی، انسجام و ساماندهی فعالیت‌ها و برنامه‌های اوقات فراغت، هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌ها، شناسایی ظرفیت‌های کانون‌ها و ارتقای سطح توانمندی آنها، فراهم آوردن زمینه جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به مساجد را از اهداف طرح اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برشمرد.



