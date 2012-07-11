حدود 15 درصد از آلودگی شهر اصفهان مربوط به نیروگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نصیری ظهر چهارشنبه در نشست علمی تخصصی خدمات شهری و محیط زیست بیان داشت: پس از اینکه استفاده از انرژی‌های نو در کلان شهرها رایج شد، بسیاری از این آلودگی‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی‌های نو در داخل هشت شهر کلان ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه از انرژی‌های نو در داخل شهرها استفاده می‌کنند و در اطراف شهرها نیز تا حد امکان از گاز طبیعی استفاده می‌شود.

مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژی‌های نو ایران ادامه داد: انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌‌شود.

وی اضافه کرد: انرژی نو مانند انرژی خورشیدی، بادی، دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده و از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می‌شود.

نصیری افزود: این نوع انرژی‌ها معایب سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی و آلودگی زیست محیطی را ندارد علاوه بر این منابع تولید آنها تمام ناشدنی و بدون محدودیت است.

وی تاکید کرد: این هشت کلان شهر به مدت سه ماه فرصت دارند تا ساز و کارهای اجرایی خود را آماده کنند تا در سال جاری این طرح اجرایی شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به زباله‌سوزها که در کشور ایران وارد شده است، تصریح کرد: شهرداری اصفهان هم در حال مذاکره است تا بتواند این دستگاه را مانند دو شهر دیگر نصب کند.

مدیر دفتر زیست توده سازمان سانا با توضیحی در مورد زباله‌سوز‌ها گفت: به وسیله این تکنولوژی نه تنها مسئله انباشته شدن زباله و دفن آن برطرف می‌شود بلکه راه رهایی از شیرآبه‌های آلوده و زیان‌آور و آفت بار به زمین و مسمومیت هوا از متصاعد شدن گاز متان را از بین می‌برد.

وی از فواید قابل ملاحظه دیگر این سیستم ‏تولید انرژی ارزان، تبدیل زباله بی‌ارزش به انرژی قابل مصرف را نام برد و اضافه کرد:‏ انرژی تولیدی برای تهویه سرد یا گرم، تولید آب شیرین در سواحل دریایی، استفاده از‏ انرژی بخار بطور مستقیم در صنایع و تولید برق از مزایای استفاده از زباله‌سوزها است.