اجرای طرح امنیت اخلاقی عفاف و حجاب در قائم شهر

سرهنگ محمد رضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ارتقا امنیت اجتماعی عفاف و حجاب به منظور ارشاد افراد بد پوشش بطور ویژه در شهرستان برگزار شد، اظهارداشت: این طرح بازتاب بسیار خوبی در پی داشته است.

وی بیان داشت: برخی از افرادی از پوشش نامناسبی داشتند به پلیس امنیت اخلاقی معرفی شدند.

وی افزود: نا کارآمدی دشمن در جنگ سخت بر هیچکس پوشیده نیست و چه جوانان غیوری را برای حفظ آب و خاک و ناموس از دست داده ایم.

قدمی با اشاره به اینکه دشمن امروز جبهه دیگری برعلیه این نظام گشوده است گفت: هدف دشمن هدف گرفتن حیا در زنان و غیرت در مردان است و قربانیان و تلفات این جبهه جوانان هستند.

وی با بیان اینکه در هجوم نظامی طمع به خاک و زمین، شبیخون فرهنگی به اخلاق و دین است اظهارداشت: دشمنان بدنبال ازبین بردن زمین، شرف و دین با برنامه های مبتذل در شبکه های ماهواره ای ، توزیع و پخش مواد مخدر بین جوانان هستند.

وی بیان داشت: هدف پلیس سالم ماندن نسل سوم نظام جمهوری اسلامی است.