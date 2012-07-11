به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری زاده در جریان مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران لیگ برتری ضمن طرح این موضوع گفت: در کشورهای همسایه ما داوران بین المللی که برای قضاوت به خارج از کشور می روند حق الزحمه‌شان سه برابر رقمی است که از کنفدراسیون فوتبال آسیا و یا فیفا دریافت می کنند.

وی در ادامه افزود: من این موضوع را از بابت بحث های مالی مطرح نمی کنم؛ چراکه فقط می خواهم بگویم در کشورهای خارجی چقدر به داوران بین المللی اهمیت می دهند، اما در کشور ما برای داورانی چون کامرانی فر که در جام جهانی قضاوت کرده چه کرده اند؟ ما چه گلی به سر کامرانی فر، سخندان و فغانی که کاندیدای قضاوت در جام جهانی هستند، زده ایم؟

مظفری زاده ادامه داد: قطری ها برای یک داور که در فهرست بین‌المللی شان نفر آخر است اگر AFC بابت هر روز قضاوت 100 دلار می دهد آنها سه برابر این پول را می دهند. شما اطمینان داشته باشید اگر فدراسیون فوتبال ما به داوران بین المللی که مانند بازیکنان تیم ملی اهمیت دهد دیدگاه ها نسبت به آنها عوض خواهد شد.

این داور بین المللی فوتبال ایران به انتظاراتی که از داوری وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این انتظارات وجود دارد اما آیا امکانات لازم برای برآورده کردن آنها نیز موجود است؟ یک داور باید هفته ای 7 روز تمرین کند، اما آیا زمین مناسب برای این کار در اختیار داور قرار می گیرد؟ آیا آن داور می تواند تغذیه مناسب داشته باشد؟ مطمئن باشید اگر این امکانات در اختیار داوران ما قرار گیرد داوری کشور رشد خواهد کرد؟

وی از کمیته داوران خواست دوره های داوری بیشتری را برگزار کند و گفت: در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس داوران به دوره های آموزشی چند ماهه به کشورهای خارجی می روند اما ما چطور؟ ما در طول مسابقات به محض اینکه چند مشکل در داوری بوجود آید کلاس های فشرده برگزار می کنیم آیا ما اینطور به نتیجه می رسیم؟

در ادامه مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال نکاتی را در پاسخ به اظهارات سعید مظفری زاده عنوان کرد که مهمترین آنها برگزاری کلاس های متعدد آموزشی برای داوران، صرف امکانات مناسب برای آنها و... بود.