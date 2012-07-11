به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک گردهمایی ائمه جمعه، مدیران حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه تمامی انبیاء الهی معلم بودند و برای تربیت انسان‌ها مبعوث شده‌اند، گفت: به فرمایش رسول اکرم (ص) انسان موجودی است که برای شناخت و معرفت آفریده شده است.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه سالم مدیون آموزش و پرورش سالم و بی‌عیب و آموزش و پرورش سالم نیز مدیون حوزه‌های علمیه هستند.

وی افزود: طلاب را باید آنچنان تربیت کرد که نقش مؤثر و ماندگاری در آموزش و پرورش داشته باشند.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه یک معلم و مربی متدین باید روح حیات طیبه و ایمان و تربیت دینی و اسلامی را در کالبد دانش آموزان تزریق کند، گفت: تعامل آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه یک رسالت الهی است که باید به بهترین نحو انجام شود.

سرپرست استانداری همدان نیز در این همایش گفت: علیرغم کم و کاستی‌های موجود رشد و شکوفایی آموزه‌های دینی و افزایش دین مداری در جامعه مشهود است که این امر ناشی از فعالیت پایگاه‌های نماز جمعه در جامعه است.

علی اکبر فامیل کریمی بر تعامل آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: ارتباط بین دو کانون تربیت خانواده و آموزش و پرورش و تعامل بین حوزه علمیه با نهاد آموزش و پرورش می‌تواند رسالت بزرگ تربیت دینی و اجتماعی را در جامعه انجام دهد.

وی به حضور بالای قشر جوان در نماز جمعه اشاره کرد و افزود: هر چه تعامل بین حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش افزایش یابد و زیرساخت‌های لازم ایجاد و تقویت شود بحث امید و امیدواری و نهادینه شدن ارزش‌های دینی در جامعه با قوت بیشتری دنبال می‌شود.