  1. سیاست
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

عصر امروز؛

چهارمین جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اعضای کمیسیون ها برگزار شد

چهارمین جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اعضای کمیسیون ها برگزار شد

چهارمین جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اعضای کمیسیون های تخصصی این مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه مشترک هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری با اعضای کمیسیون های این مجلس عصر امروز در محل دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

گفتنی است، در این نشست آیت الله محمد یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری، آیت الله خاتمی، آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله دری نجف آبادی به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان حضور داشتند.

براساس این گزارش آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به دلیل مشکلات کاری در این نشست حضور نداشت.

آیت الله یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در ابتدای این نشست عنوان کرد: آیت الله مهدوی کنی مشکل خاصی نداشتند و تنها به دلیل برنامه پیش آمده در این نشست حضور نداشتند.

کد مطلب 1648067

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