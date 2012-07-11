واگذاری زمین زراعی به فارغ التحصیلان بیکار کشاورزی در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی پارس آباد افزود: این زمینها از سوی توسعه بخش کشاورزی و در راستای فعالیتهای اشتغالزای تولیدی در این حوزه به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به مزیت و ظرفیتهای کشاورزی این شهرستان یادآور شد: کارگروه توسعه بخش کشاورزی مکلف است براساس مصوبه دولت اقداماتی انجام دهد تا با ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولید در جهت توسعه بخش کشاورزی حرکت کند.

فرماندار پارس آباد تصریح کرد: در این راستا تاکنون هفت میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات نیز در قالب طرح توسعه بخش کشاورزی به افراد و تعاونیها پرداخت شده است.

وی متذکر شد: با توجه به پتانسیلهای موجود در بخش کشاورزی پارس آباد و ضرورت توجه به اهمیت اشتغالزایی دراین حوزه، باید با استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی، این منطقه به یکی از قطبهای برتر اشتغال بخش کشاورزی در کشور تبدیل شود.

کریمی همچنین از ثبت نام سه هزار و 655 نفر در سامانه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: پس از پالایش افراد ثبت نامی در سامانه هزار و 328 نفر در نهایت واجد شرایط تشخیص و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند.

