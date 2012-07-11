نگهداری راههای آسفالته روستایی قاین نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعو مالکی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از نقاط حادثه خیز قاین اظهارداشت: 17 نقطه حداثه خیز در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی عنوان کرد: طرح مطالعاتی ایمن سازی این نقاط به زودی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سه طرح راه سازی استان در ردیف اعتبارات مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: ایجاد باند دوم برای 160 کیلومتر از محور بیرجند قاین از جمله این طرح ها است.

وی تصریح کرد: باند دوم محور بیرجند – قاین درصورت تامین اعتبار تا پایان سال افتتاح می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اختصاص اعتبار برای ساخت و بهسازی 442 کیلومتر از راه های روستایی را از دیگر طرح های مهر ماندگار اعلام کرد و گفت: ساخت بزرگراه دیهوک باغچه ( جاده مشترک طبس ) به طول 80 کیلومتر از دیگر طرح های مهر ماندگار دولت در استان است.

مالکی از اختصاص 26 میلیارد تومان اعتبار به بخش راهسازی شهرستان قاین طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: از این میزان 17 میلیارد تومان اختصاص و 9 میلیارد تومان آن هنوز تخصیص نیافته است.