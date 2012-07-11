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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

مالکی:

نگهداری راههای آسفالته روستایی قاین نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

نگهداری راههای آسفالته روستایی قاین نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وجود هزار و 640 کیلومتر راه آسفالته روستایی در شهرستان قاین، گفت: نگهداری این راهها نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است.

 به گزارش خبرنگار مهر، مسعو مالکی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از نقاط حادثه خیز قاین اظهارداشت: 17 نقطه حداثه خیز در خراسان جنوبی وجود دارد.

 وی عنوان کرد: طرح مطالعاتی  ایمن سازی این  نقاط به زودی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سه طرح راه سازی استان در ردیف اعتبارات مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: ایجاد باند دوم برای 160 کیلومتر از محور بیرجند قاین از جمله این طرح ها است.

وی تصریح کرد: باند دوم محور بیرجند – قاین درصورت تامین اعتبار تا پایان سال افتتاح می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی  اختصاص اعتبار برای ساخت و بهسازی 442 کیلومتر از راه های روستایی را از دیگر طرح های مهر ماندگار اعلام کرد و گفت:  ساخت بزرگراه دیهوک باغچه ( جاده مشترک طبس ) به طول 80 کیلومتر از دیگر طرح های مهر ماندگار دولت در استان است.

مالکی از اختصاص 26 میلیارد تومان اعتبار به بخش راهسازی شهرستان قاین طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: از این میزان 17 میلیارد تومان اختصاص و 9 میلیارد تومان آن هنوز تخصیص نیافته است.

کد مطلب 1648073

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