جشنواره کشوری الگوی برتر تدریس حسابان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور ٣٢ نفر از برترین های حسابان استان های سراسر کشور برگزار شد و با اعلام نتایج کمیته دواران به کار خود خاتمه داد.



براساس این گزارش نتایج زیر حاصل تلاش چهار روزه برترین های حسابان کشور است:

نفرات برگزیده براساس حروف الفبا: فرزاد حمزه پور از استان کردستان - فرحناز حیاتی از استان کرمانشاه - وحیده سلیمانی راد ازاستان گلستان - سید محمد علی صمدانی ازاستان قم سعید میری شاهی ازاستان تهران.



هیئت دواران نفرات ذیل را نیز به عنوان نفرات دوم جشنواره الگوی برتر تدریس به ترتیب حروف الفبا اعلام کرد: صفیه باقری هامانه ازاستان یزد- علی جعفری ازاستان اردبیل - لیلا جعفری از شهرستان های استان تهران - شبنم گودرزی ازاستان لرستان - غلامرضا ملا احمدی از استان بوشهر.



مابقی شرکت کنند گان حائز رتبه سوم شدند.