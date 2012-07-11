کبدی البرز با اقتدار مقابل یزد پیروز میدان شد

ّبه گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات 15 تیم از چهارشنبه 21 تیر ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند که تیم بانوان استان البرز در اولین بازی و حضور در این مسابقات توانست مقابل یزد با نتیجه ی 60 بر40 به برتری دست یابد.

تیم کبدی بانوان البرز صبح پنج شنبه راس ساعت 9 مقابل خراسان رضوی به میدان خواهد رفت و در سومین دیدار خود در بعداز ظهر همان روز مقابل همدان صف آرایی خواهد کرد.



تیم کبدی استان البرز را در این دوره از مسابقات، مهدیه میلانی، سعیده جعفری، آذر مراده، محدثه ادراکی، عاطفه نوذری، کبری عابدی، سارا واعظی، بهاره حیدری، غزاله حیدری، الهام صفری، فاطمه امیری، سعیده قاضی و هانی شباهنگ تشکیل دادند و مربیگری تیم را سیده فاطمه سجادیان و سرپرستی تیم را مهدی راشدی بر عهده دارند.



مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان استان البرز برگزار خواهد شد



کمیته بانوان هیئت فوتبال استان البرز طی جلسه ایی مراسم قرعه کشی مسابقات جام رمضان را برگزار کرد.



استارت مسابقات جام رمضان از تاریخ 25 تیرماه از ساعت 8:30 لغایت 14:30 در سالن انقلاب اسلامی کرج زده خواهد شد.



در این دوره از مسابقات 12 تیم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



اطلاعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت ورزشهای سه گانه استان البرز



مجمع انتخاب ریاست هیئت ورزشهای سه گانه در استان البرز برگزار می شود داوطلبان می توانند از تاریخ 24 تیر ماه سال جاری لغایت تا پایان وقت اداری دوم مرداد ماه سال جاری به اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.



اطلاعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت ناشنوایان وبیماریهای خاص استان البرز



مجمع انتخاب ریاست هیئت ناشنوایان و بیماریهای خاص در استان البرز برگزار می شود داوطلبان می توانند از تاریخ 25 تیر ماه سال جاری لغایت تا پایان وقت اداری سوم مرداد ماه به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز مراجعه کنند.