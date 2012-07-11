پرداخت تسهیلات به بافندگان فرش در کوثر/ اولویت با تعاونیها

سعد الله رئیس السادات بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرش اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 30 کارگاه فرش بافی در این شهرستان گفت: تسهیلات حمایتی به افراد فعال این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی هدف اجرای این طرح را حمایت از بافندگان فرش در شهرستانها و روستاها عنوان کرد و افزود: هنر فرش بافی ظریف و در عین حال جزو مشاغل سخت محسوب می شود، و با توجه به درآمد پایین بافندگان لازم است از فعالان این حوزه حمایتهای مادی و معنوی به عمل آید.

فرماندار کوثر حمایت از بافندگان فرش را در راستای توسعه مشاغل خانگی برشمرد و یادآور شد: تعاونیها و مجتمعهای فرش بافی در طرح پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده در اولویت خواهند بود.

وی میزان این اعتبارات را اعلام نکرد و متذکر شد: در خصوص رایزنیهای لازم با بانکها انجام شده و با تامین محل اعتبارات و توافق میزان آن اجرای این طرح آغاز خواهد شد.

رئیس السادات عنوان کرد: بافندگانی که دارای مدرک دیپلم هستند می توانند با حضور در کلاسهای آموزش مربیگری بافندگی فرش، مدرک مربیگری این رشته هنری را اخذ کنند.

به گفته وی برای افرادی که بتوانند کارت مربیگری دریافت کنند تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که این اشخاص در ادامه می توانند از آن بهره مند شوند.

