پورغلامی قراردادش با ملوان را تمدید کرد

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت باشگاه ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از اینکه با مهرداد اولادی به توافق نرسیدیم، احتمال دارد امروز پنجشنبه با دو بازیکن دیگر قرارداد ببندیم.

وی در مورد آخرین وضعیت کادرفنی تیم ملوان هم اظهار داشت: فرهاد پورغلامی سرمربی و "مارتیروس خاچاطوریان" مربی تیم ملوان شب گذشته با حضور در هیات فوتبال استان گیلان، قرارداد خود را ثبت کردند.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین از نهایی شدن واگذاری قرارداد 70 درصد امتیاز (سهام) باشگاه ملوان به حسین هدایتی خبر داده و گفت: در این شرایط بدهی بازیکنان بزودی پرداخت می‌شود تا آنها با قدرت تمام در مسابقات لیگ برتر به میدان بروند.