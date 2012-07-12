  1. ورزش
۲۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

پورغلامی قراردادش با ملوان را تمدید کرد

پورغلامی قراردادش با ملوان را تمدید کرد

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی از تمدید قرارداد فرهاد پورغلامی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه خبر داد.

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت باشگاه ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از اینکه با مهرداد اولادی به توافق نرسیدیم، احتمال دارد امروز پنجشنبه با دو بازیکن دیگر قرارداد ببندیم.

وی در مورد آخرین وضعیت کادرفنی تیم ملوان هم اظهار داشت: فرهاد پورغلامی سرمربی و "مارتیروس خاچاطوریان" مربی تیم ملوان شب گذشته با حضور در هیات فوتبال استان گیلان، قرارداد خود را ثبت کردند.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین از نهایی شدن واگذاری قرارداد 70 درصد امتیاز (سهام) باشگاه ملوان به حسین هدایتی خبر داده و گفت: در این شرایط بدهی بازیکنان بزودی پرداخت می‌شود تا آنها با قدرت تمام در مسابقات لیگ برتر به میدان بروند.

کد مطلب 1648088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها