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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

شاهقلیان:

ظرفیت پارک سرچشمه فرخ شهر در روزهای تعطیل تکمیل می شود

ظرفیت پارک سرچشمه فرخ شهر در روزهای تعطیل تکمیل می شود

فرخشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی فرخ شهر با اشاره به استقبال گسترده مسافران و گردشگران از پارک سرچشمه فرخ شهر، گفت: ظرفیت پارک سرچشمه فرخ شهر در روزهای تعطیل تکمیل می شود.

پرویز شاهقلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر فرخشهر یکی از شهرهای تاریخی و گردشگری چهار محال و بختیاری است.

وی  بیان داشت: شهر فرخشهر چه نظر فرهنگ و داشتن شاعر و ادیب و چه از نظر تاریخی و داشتن اماکن ستنی و تاریخی دارای رتبه برتر در میان شهرهای استان چهار محال و بختیاری است.
 
شاهقلیان با بیان اینکه این شهر دارای مناطق زیبای گردشگری است، تاکید کرد: پارک سرچشمه فرخشهر یکی از زیباترین مکانهای گردشگری این شهر و استان است.

وی افزود: این پارک در همه روز های هفته پذیرایی مسافران و گردشگران است به طوری که در روزهای جمعه و تعطیل ورود خیل مسافران و گردشگران به این پارک بسیار زیاد می شود.
 
رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مسافران و گردشگران این پارک بیشتر از شهرهای استان به خصوص شهرکرد، بروجن و استانهای اصفهان و خوزستان است.

پارک سرچشمه فرخشهر در فاصله 13 کیلومتری شهرکرد واقع شده است.

کد مطلب 1648106

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