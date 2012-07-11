رایزنی کامرون و اولاند درباره سوریه/ تاکید بر رشد اقتصادی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دیوید کامرون" و "فرانسوا اولاند" روز گذشته در لندن بر همکاریهای نزدیک دو کشور تاکید کردند.

کامرون گفت : فرانسه همپیمان مهم و با ارزش برای انگلیس است و دو کشور متعهد به همکاری بسیار نزدیک با یکدیگرند.

با وجود اختلاف نظرهای اولاند و کامرون درباره بحران یورو، اولاند سفر خود به لندن را مثبت ارزیابی کرد و دو رهبر انگلیس و فرانسه بر رشد اقتصادی اروپا تاکید کردند.

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه با اذعان به مواضع متفاوت فرانسه و انگلیس در خصوص بحران یورو و آینده اتحادیه اروپا در عین حال گفت : زمینه های مشترک بسیاری را با هم داریم.

اولاند گفت: انگلیس در پی عضویت در منطقه یورو نیست، اما فرانسه خواهان یکپارچگی و اتحاد میان کشورهای عضو این منطقه است، اما موضع یکدیگر را درک می کنیم.

اولاند و کامرون در ادامه درباره همکاریهای مختلف نظامی و موضوعات مهم مورد توجه دو کشور گفتگو کردند.

شبکه خبری "فرانس 24" نیز به نقل از اولاند نوشت : انگلیس و فرانسه در پی اعمال فشار بر روسیه و چین که دو عضو دائم شورای امنیت هستند، در قبال سوریه هستند.

این سفر درحالی انجام شد که موضع کامرون درباره یورو واکنشهای متعددی را در فرانسه به همراه داشته است.

نخست وزیر انگلیس دوشنبه گذشته شرایط فعلی برای عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را غیر قابل قبول خواند، اما در عین حال مخالفت خود را با درخواست اعضای حزب محافظه کار برای برگزاری همه پرسی در این باره اعلام کرد.

نمایندگان پارلمان انگلیس نیز سال گذشته طرح برگزاری همه پرسی در خصوص حضور در اتحادیه اروپا را رد کردند. این طرح با 483 رای موافق در برابر 111 رای مخالف رد شد.

کامرون که کشورش از اعضای منطقه یورو نیست، اعلام کرده است: انگلیس از مهاجرت ثروتمندان فرانسوی که در پی فرار از طرح فرانسوا اولاند برای افزایش 75 درصدی میزان مالیاتها بر اقشار پر درآمد هستند، استقبال می کند.

در پی این اظهارات اولاند در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: هر کس باید مسئولیت آنچه را که بیان می کند، برعهده بگیرد، همانطور که من برعهده گرفتم.