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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۵

در روز عفاف و حجاب:

افتتاح نمایشگاه پوستر در ساوه/ گشایش نمایشگاه " انتخاب من" در خمین

افتتاح نمایشگاه پوستر در ساوه/ گشایش نمایشگاه " انتخاب من" در خمین

ساوه - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب نمایشگاه عکس و پوستر در ساوه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این نمایشگاه 35 قطعه تابلو عکس با موضوعات حجاب زیبا حق من، گام های شیطانی، حجاب وسیله‌ای است تا نشاندهی وسیله نیستی، خودنمایی کالا بودن و بعضی دوستی‌ها نابودی است به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت دو هفته در سالن انتظار سلمان ساوجی ساوه برپاست..
 

نمایشگاه پوستر عفاف و حجاب در خمین

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت روز ملی عفا و حجاب با عنوان انتخاب من برپا شده است.

حجت الله فدایی افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین اقشار مختلف جامعه برپا شده است.

وی گفت: 50 اثر از آثار منتخب کشوری با موضوع عفاف و حجاب در این نمایشگاه با هدف نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ارائه شده است.

این نمایشگاه  از21 تیر ماه از ساعت 17 تا 21 در پارک تفریحی مدرس دایر است.

کد مطلب 1648139

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