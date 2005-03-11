فيلم هاي صنعتي سير تحول زندگي اجتماعي را به تصوير مي كشد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهردر ابتداي اين نشست "ژرژپسي" تعاريفي از فيلم هاي صنعتي ارائه كرد و گفت: ما بيشتر به فيلم مستند فكر مي كنيم تا فيلم صنعتي ، زيرا كه فيلم صنعتي هم يك مستند است، در حالي كه يك فيلم صنعتي يك فيلم داستاني هم مي تواند باشد و با يك داستان يك صنعت را معرفي كرد. تا سال هاي 70 واژه فيلم هاي صنعتي بسيار به كار برده مي شد، ولي با گذشت زمان چون ساخت فيلم هاي صنعتي تخصصي تر شد و بيشتر به تكنيك هاي صنعتي مي پرداخت، تبديل به فيلم هاي مستند شد كه بيشتر صنعت را معرفي مي كرد و پيام هاي اجتماعي هم در درون اين فيلم ها وجود داشت.

امروزه در دنياي صنعتي از موضوعات مهمي صحبت مي شود ، از جمله محيط عمومي كار ، امنيت كاري و حقوق شهروندي، كه اهميت فيلم هاي صنعتي را دو چندان مي كند.

گرايش ديگر ساخت فيم هايي كه محصول كار معرفي شود و شايد معرفي محصول به طرق ديگر هم امكان پذير باشد، ولي فيلم هاي مستند به نوعي تبليغ كالاست و اينكه گرايش صاحبان صنايع بررسي مي شود. اين فيلم ها بيشتر تصويري از جامعه زمان خود مي دهد و اگر بخواهيم فيلم هاي صنعتي را تغيير دهيم، بايد جامعه را تغيير دهيم و اين امكان پذير نيست.

وي راجع به سير تاريخي فيلم هاي صنعتي گفت: اگر راجع به فيلم هاي صنعتي بخواهيم ، حرف بزنيم بايد به عقب برگرديم كه يك فيلم صنعتي چه مشكلي داشت . در گذشته فيلم هايي ساخته مي شد كه نشان دهنده حضور زنان در معادن ذغال سنگ بود و شرايط وحشتناك كاري آنان را به تصوير مي كشيد . فيلم هاي چند سال بعد در خصوص زندگي روستايي بود و بعد از جنگ جهاني فيلم ها نشان دهنده اين بود كه فرهنگ تغيير كرده و همه به ادارات مي روند براي كار و به راحتي سير تحول زندگي را در فيلم هاي صنعتي مي توان ديد. موضوع ديگر خلاقيت در فيلم هاي مستند صنعتي است.

وي در ادامه افزود : درست است فيلم سفارش داده مي شود ولي اين منافي خلاقيت فيلمساز نيست و فيلمسازها نبايد فكر كنند كه در فيلم هاي صنعتي خلاقيت وجود ندارد ، بلكه خلاقيت خاص خود را دارد. بنابراين نسل جديد بايد از نسل قديم مانند آلن رنه و ... تجربه بياموزد و به موضوع خلاقانه نگاه كنند و رد پايي از مولف هاي خودشان به جاي بگذارند.

پسي كه مدير جشنواره فيلم هاي صنعتي كروسو فرانسه است به مشكل فيلم هاي صنتي اشاره كرد و گفت: مشكل شان اين است كه پخش عمومي براي مخاطب عام ندارد و در تلويزيون و سينماها نمايش داده نمي شود. از طرف ديگر شركت هاي صنعتي نيز احتياج دارند يكديگر را بشناسند و ببينند هر يك چگونه محصول و كار و توليد خود را معرفي مي كنند و در واقع جشنواره كروسو تنها جشنواره اي است كه آدم هاي صنعتي را كنار هم جمع مي كند. از جمله كارگردانان، تهيه كنندگان و سفارش دهندگان ، بنابراين محلي براي تبادل افكار و آثار بين اين سه گروه است . و چون جشنواره ، جشنواره اي تخصصي است ، آدم هاي تخصصي هم مي آيند ، فيلم مي بينند و مخاطب جشنواره هستند

اولين نشست جشنواره فيلم فرهنگ و صنعت عصر چهارشنبه درسينما فلسطين برگزار شد.