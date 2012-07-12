65 درصد کمک های خیرین مدرسه ساز به صورت نقدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر مسلمی چهارشنبه در نشستی خبرنگاران در محل سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان، با اشار ه به اینکه انجام کارهای عام المنفعه نیاز به فرهنگ سازی دارد، اظهار داشت: در بین کارهای خیریه، غالب مردم به مدرسه سازی علاقه بیشتری دارند و رویکرد احسان و نیکو کاری در عرصه مدرسه سازی برگرفته از اعتقادات مردم است.

65 درصد کمک های خیرین مدرسه ساز به صورت نقد است

معاون سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشورحجم کمک های خیرین مدرسه ساز در جشنواره امسال را بر اساس برآوردهای اولیه هشت هزار و 400 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: کمک های خیرین هنوز نهایی نشده و در دست بررسی است.

مسلمی با اشاره به اینکه 65 درصد این کمک ها پول نقد برای ساخت مدرسه است، اظهارداشت: 35 درصد دیگر از این کمک ها شامل زمین و سایر مستغلات است.

افزایش چشم گیر کمک های خیرین به امر مدرسه سازی



مسلمی به کمک 9 هزار میلیارد ریالی های خیرین مدرسه ساز در جشنواره سال گذشته اشاره داشت و گفت: کمک های خیرین سال به سال در حال افزایش است به طوریکه از 170 میلیارد ریال در سال 77 به 9 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسید.

معاون سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه اسلام نیز به توسعه علم و دانش در جامعه اهمیت زیادی قائل بوده است گفت: بیش از 550 آیه قرآن برای هدایت بشر نازل شد.

نقش غیر قابل انکار فضاهای فیزیکی مناسب در اعتلای رشد علمی فرزندان

معاون سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه قرآن به خوبی جایگاه دانش و علم آموزی را ترسیم کرده است اظهار داشت: این مهم در سیره همه بزرگان دین مشهود است و برای اینکه بتوان از محضر علم بهره وافی و کافی را برد باید بسترهای آن را فراهم کرد که نقش مدرسه و فضاهای فیزیکی مناسب در اعتلای رشد علمی یک اصل بنیادی و غیر قابل انکار است.

مسلیم در پایان ضمن تاکید بر اینکه دشمن از پیشرفت علمی ایران می ترسد گفت: نخبگان ما علی رغم همه فشارها قله های علمی را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد.