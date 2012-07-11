آخرین تصاویر از تظاهرات معدنچیان اسپانیایی همزمان با تدابیر جدید ریاضت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تظاهرات معدنچیان اسپانیایی در مادرید در اعتراض به کاهش بودجه بخش معدن درحالی ادامه دارد که "ماریو راخوی" نخست وزیر این کشور امروز چهارشنبه از تدابیر جدید ریاضت اقتصادی در این کشور برای مقابله با بحران مالی خبر داد.

معدنچیان اسپانیایی که روز گذشته تظاهراتی را در سراسر این کشور در اعتراض به کاهش بودجه بخش معدن به میزان 63 درصد برگزار کردند، در شهر مادردید با استقبال جمعیت گسترده ای مواجه شدند.

معدنچیان اسپانیایی بر این باورند که کاهش بودجه بخش معدن باعث بیکار شدن هشت هزار معدنچی و 33 هزار شغل وابسته به این صنعت می شود.

بر اساس طرح های ریاضت اقتصادی میزان مالیت ها از 18 درصد به 21 درصد افزایش می یابد که از این پس شاهد افزایش 3 درصدی میزان مالیات ها هستیم.

همچنین مالیات بر ارزش افزوده از 8 درصد به 10 درصد افزایش می یابد. افزایش نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا و رسیدن آن به بالای 7درصد، از جمله دلایلی نخست ‌وزیر اسپانیا برای اعلام تدابیر ریاضتی اقتصادی جدید است.

فرانس 24 نیز در این رابطه می نویسد: در روزهای اخیر بحران مالی در منطقه یورو و به ویژه اسپانیا قیمت یورو در برابر دلار را به پایین ترین میزان در دو سال گذشته رساند.

همزمان با وخیم تر شدن بحران اقتصادی در اسپانیا، نرخ بهره این کشور به 6.703 رسید که این رقم در واقع سطح خطر تلقی می شود و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش با مشکل روبرو می شود.

در همین رابطه گزارشها از سقوط قیمت ها در بازار بورس مادرید در چند روز گذشته حکایت دارد. قیمت های سهام در بازار بورس مادرید با کاهش 2.58 درصدی روبرو شد و این در حالی است که دولت اسپانیا تلاش دارد تا با رعب و وحشتی که در بین سرمایه گذاران درباره بحران مالی و بانکی وجود دارد برخورد کند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورتی که نرخ‌های سود در این حد باقی بماند، دولت ناچار خواهد شد تقاضای کمک بین المللی مالی کند.

این در حالی است که ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود که این کشور نیازی به کمک مالی مجامع بین المللی ندارد.