تولید ملی با اتحاد قوای سه گانه محقق می شود/ توجه مبلغان به قرآن وسنت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی، شامگاه چهارشنبه در همایش طلایه داران هدایت در مشهد اظهار کرد: شعارسال با همکاری و اتحاد قوای سه گانه محقق می شود و تا دروازه های کشور بر روی واردات چینی باز است تحقق این شعار صورت نمی پذیرد.

وی در زمینه بدحجابی نیز بیان کرد: بدحجابی پدیده ای بد است اما کسانی که باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان بدهند به این موضوع توجه نمی کنند.

وی ادامه داد: بدحجابی یک نوع شعار علیه نظام جمهوری اسلامی و دهن کجی است و غفلت نسبت به این مسئله عواقب ناخوشایندی را به دنبال دارد.

تحریم های غرب نشانگر پایبند نبودن غرب به اصول انسانی است

وی در مورد تحریم های غرب علیه ایران نیز بیان کرد: ایران می خواهد مستقل باشد و قیمت این استقلال را نیز خواهد پرداخت و همه ما این تحریم ها را در راه استقلال به جان می خریم.

آیت الله سبحانی تاکید کرد: تحریم های اقتصادی به این دلیل است که غرب به هیچ اصلی و اصول انسانی پایبند نیست و این که تاکنون همه را فریب داده و از حقوق بشر و سازمان ملل نام می بردند به این خاطر بود که ملل ضعیف را سرکوب کنند والا معنایی ندارد که جلوی استقلال کشوری را بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخناش اشاره ای به مبلغان داشن و افزود: کسی که به تبلیغ دین می پردازد باید بداند که برای چه گروهی و در کجا تبلیغ می کند.

وی افزود: هر فردی شایستگی تبلیغ در امور دین را ندارد و یک پیام رسان دین باید از غیر خدا نهراسد و کلامی که می گوید کلام حق باشد.

آیت الله سبحانی ادامه داد: همچنین ضروری است یک مبلغ حق را ناحق و ناحق را حق جلوه ندهد و محتوای کلامی را که بیان می کند پیام الهی باشد.

اعتقاد به قرآن از ویژگی های مهم یک مبلغ است

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد به کتاب قرآن وسنت از ویژگی های مهم یک مبلغ است، افزود: پیام رسان دین نباید با شک و تردید در زمینه مسائل دینی سخن بگوید.

وی ادامه داد: یک مبلغ مطالعه نکرده تفسیر نکند و حدیثی را تا با چشم خود ندیده بیان نکند زیرا باید آنچه را که می گوید احراز مصداق یا موضوع کند.

این مرجع تقلید عنوان کرد: در برخی از مواقع مبلغان برخی از موضوعات را به قرآن و حدیث نسبت می دهند در حالی که آنچه می گویند نه در قرآن و نه در حدیث وجود ندارد.

بیان سخن صریح و صحیح

وی با اشاره به دیگر ویژگی های یک مبلغ تصریح کرد: خدا ترس بودن، انجام امر به معروف و نهی از منکر، نگفتن سخن بی جا و بی اثر، انجام مطالعه قبل از رفتن به منبر و سخنرانی، بیان حقیقت و خودداری از کتمان حقیقت بخشی از ویژگی هایی است که یک مبلغ باید به آن توجه کند.

وی ادامه داد: بیان سخن صحیح و صریح و شیوه تبلیغ بسیار مهم است چرا که یک مبلغ ابتدا باید در مخاطب ایجاد آمادگی کند و سپس در زمینه موضوع مورد نظر سخن بگوید.

مبلغان به موضوع حجاب توجه کنند

وی با بیان مطلب فوق افزود: به طور مثال اگر مبلغ در خصوص حجاب زنان صحبت می کند نباید از همان ابتدا و بدون آمادگی از این مسئله سخن بگوید و در این راستا نیاز است ابتدا از عفاف سخن و سپس در زمینه حجاب مطالب خود را بیان کند.

آیت الله سبحانی ادامه داد: این موضوع که حجاب مقدمه عفاف است و زن نباید با بی حجابی خود را به عنوان یک کالا در جامعه عرضه کند از مواردی است که مبلغان باید به آن بپردازند.

وی یادآور شد: مبلغان در زمینه نماز نیز ابتدا باید خدا را برای مخاطب معرفی کنند و سپس مسئله نماز را مطرح کنند.

وی تاکید کرد: مبلغان در تبلیغ خود باید به سمت مخاطبینی همچون جوانان که شخصیتشان هنوز می تواند تغییر کند بروند زیرا آنها هنوز آمادگی پذیرش بسیاری از موضوعات دینی را دارند.

وی با بیان این مطلب که مخاطب شناسی و زمان شناسی از دیگر خصیصه ها و ویژگی های یک مبلغ است، تصریح کرد: یک پیام رسان دین تا خود را هدایت نکند نمی تواند دیگران و جامعه را هدایت کند چرا که کسی می تواند جوان را به خواندن قرآن آشنا کند که خود قرآن را آموخته باشد.

عارف بر زمان بودن از خصوصیات یک پیام رسان دین

آیت الله سبحانی با تاکید بر اینکه مبلغ عارف بر زمان باشد، گفت: اگر کشوری بخواهد استقلال خود را حفظ کند باید بداند چه سلاحی بازدارنده است که این امر به معنای عارف بر زمان بودن است چرا که در غیر این صورت یک کشور همیشه مستعمره است.

وی ادامه داد: مبلغ هم باید عارف بر زمان باشد و با طرز تفکر دانشجو و جوان آشنا باشد چرا که اگر با تفکر طیف وسیعی از جامعه آشنا باشد سخنش اثرپذیری دارد.

این مرجع تقلید تاکید کرد: مبلغ اگر آگاه نباشد تبلیغ او نه تنها اثر ندارد بلکه برداشت ها و اثراتی سوء را نیز به دنبال دارد.

وی یادآور شد: البته مبلغان در حوزه های علمیه نجف و مشهد همگی نسبت به افکار جامعه آگاه و آشنا هستند و سخنان آنها مطابق زمان و تفکرات آحاد جامعه است.

قرآن وسنت از منابع مبلغان باشد

وی در خصوص منابع و مطلبی که مبلغان در امر تبلیغ باید از آنها استفاده کنند، گفت: قرآن و استفاده از سنت پیامبر و اهل بیت منابعی است که مبلغان باید در امر تبلیغ از آنها استفاده کنند زیرا این پیام رسانان اگر به این مطالب و منابع متصل باشند منبرشان پایان پذیر نیست.

وی یادآور شد: مبلغان از قرآن و سنت غفلت نکنند چرا که مبنای کار تبلیغ کتاب و سنت است.

وی تاکید کرد: مبلغان در مناطق تلفیقی باید بر روی مسائل مشترک میان شیع و سنی تکیه کرده و از طرح مسائلی که جنبه اختلاف و تنش دارد خودداری کنند.