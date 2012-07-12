چهارمین گردهمایی طلایه داران هدایت در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران هدایت شامگاه چهارشنبه با تکیه بر دو موضوع "زیارت" و "حمایت از تولید ملی" برگزار شد.

بر پایه این خبر این گردهمایی با اهداف به رخ کشیدن قدرت نرم تبلیغ دین توسط روحانیت در عالم تشیع، قدرت رسانه و منبر، تبیین سیاست نظام در ابعاد داخلی و خارجی، تبیین نام گذاری شعار سال انجام شد.

این همایش هرساله قبل از اعزام مبلغان و مبلغات در ماه مبارک رمضان و با هدف و فلسفه آماده سازی برای اعزام صورت می گیرد.

این گردهمایی درشهرستان های تربت جام، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان و نیشابور نیز خبر داد نیز با فواصل زمانی اجرا می شود و در مجموع 2 هزار نفر در سطح استان در این مراسم شرکت خواهند کرد.