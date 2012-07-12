علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عقد قرارداد تبلیغاتی فدراسیون فوتبال با شرکتی که ممنوع الفعالیت شده است، اظهار داشت: این شرکت از طریق مزایده واگذاری امتیاز تبلیغات محیطی لیگ برتر، به صورت قانونی و با بالاترین پیشنهاد انتخاب شد و به مدت 3 سال نیز با فدراسیون فوتبال برای انجام تبلیغات محیطی لیگ برتر قرارداد بسته است.

وی با بیان اینکه امتیاز تبلیغات تلویزیونی از تبلیغات محیطی تفکیک شده و مجزا هستند، گفت: شرکت مذکور امتیاز تبلیغات محیطی لیگ برتر را برای مدت 3 سال و با مبالغ 14، 16 و 18 میلیارد تومان دریافت کرده است.

کفاشیان افزود: البته این شرکت پیش از این نیز به مدت 3 سال با این فدراسیون قرارداد داشت و پس از اتمام قرارداد اول، قراردادی برای 3 سال دوم با فدراسیون فوتبال منعقد کرد.

وی اضافه کرد: از قرارداد 3 ساله دوم این شرکت یک سال گذشته و 2 سال دیگر نیز باقی مانده و فدراسیون فوتبال همکاری خود را با این شرکت ادامه خواهد داد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد زمزمه‌های تخلف این شرکت و بازدید سازمان بازرسی کشور در این زمینه اظهار داشت: از طرف مراجع قانونی هیچ گزارش و مکاتبه‌ای مبنی بر ممنوع الفعالیت بودن این شرکت دریافت نکرده ایم.

وی افزود: مطمئنا اگر موضوع ممنوع الفعالیت بودن این شرکت از طرف مراجع ذی صلاح به فدارسیون فوتبال اعلام شود قرارداد منعقده لغو خواهد شد.

پیگیر بازگرداندن پول فدراسیون فوتبال از بانک‌های آمریکا هستیم

علی کفاشیان در ادامه در مورد سرنوشت هدیه یک میلیون دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: متاسفانه به علت بلوکه شدن این پول در بانک‌های آمریکا هنوز نتوانسته ایم آن را دریافت کنیم.

وی افزود: فدراسیون فوتبال سازمان دولتی نبوده بلکه در اساس نامه تحت عنوان NGO فعالیت می‌کند و در نتیجه نباید مشمول تحریم‌های مالی دولت آمریکا قرار گیرد.

کفاشیان با بیان اینکه بلوکه شدن پول فدراسیون فوتبال توسط آمریکا غیرقانونی است، عنوان کرد: این موضوع هم از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم توسط فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده است.

وی در مورد تلاش‌های صورت گرفته برای بازگرداندن این پول تصریح کرد: فدراسیون فوتبال ایران و کنفدارسیون فوتبال آسیا هر کدام به صورت جداگانه وکلایی را برای پیگیری این موضوع گرفته و در حال تلاش برای انتقال این پول به حساب فدراسیون فوتبال هستند.

ریاست بر فدراسیون و بازنشستگی از نظر قانونی مشکلی ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مسئله بازنشستگی وی و ایرادات سازمان بازرسی کشور گفت: ریاست بر فدراسیون فوتبال در زمان بازنشستگی از نظر اساس نامه فدارسیون منع قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل منع فعالیت بازنشستگان مربوط به ادارت و نهادهای دولتی است، عنوان کرد: فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی و NGO بوده و مشمول این قانون نمی‌شود.

یادآور می‌شود رئیس فدراسیون فوتبال برای شرکت در مجمع انتخاب رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی به این استان سفر کرده بود.