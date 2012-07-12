به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته عفاف و حجاب آثار منتخب جشنواره سراسری طراحی پوسترحریم ماه در نمایشگاه «حدیث حسن» بجنورد به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه که با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی استان در محل سالن اجتماعات دبیرستان سمیه برگزار شده بود 20 اثر منتخب جشنواره سراسری طراحی پوستر حریم ماه با موضوع عفاف و حجاب که سال گذشته برگزار گردید در معرض دید عموم قرار گرفت.

شایان ذکر است در مراسم افتتاح این نمایشگاه مدیرکل امور اجتماعی استانداری، معاون فرهنگی اداره کل ارشاد و سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی و دیگر مسئولین استانی حضور داشتند.

نمایشگاه حدیث حسن از 21 تا 25 تیرماه در محل سالن اجتماعات دبیرستان سمیه دایر است.

بنا بر این گزارش 6 اثر منتخب از آثار برتر جشنواره سراسری پوستر حریم ماه با همکاری شهرداری بجنورد در سطح شهر و در معرض دید عموم قرار گرفت.

اعزام کاروان دانشجویی و ورزشکاران خراسان شمالی به راهیان نور غرب کشور

کاروان دانشجویی و ورزشکاران خراسان شمالی، صبح پنجشنبه به اردوهای راهیان نور غرب کشور اعزام شد.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: این کاروان متشکل از 150 دانشجو و 50 ورزشکار بود که برای یک سفر 6 روزه به اردوهای راهیان نور غرب کشور اعزام شدند.

سرهنگ نصرالله یزدانپناه افزود: این تعداد در قالب 4 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس غرب کشور اعزام شدند.

برگزاری نشست مشترک داستان نویسان حوزه هنری خراسان شمالی و خراسان رضوی

نشست مشترک داستان نویسان حوزه هنری خراسان شمالی و خراسان رضوی با حضور دوتن از منتقدین داستان و 40 نفر از داستان نویسان 2 استان روز سه شنبه در محل حوزه هنری خراسان شمالی برگزار شد.

سرپرست این حوزه گفت: هدف از برگزاری این نشست تعامل بین داستان نویسان خراسان شمالی و خراسان رضوی و آشنایی بیشتر با فضای موجود در داستان است.

میثم مرادی بیناباج افزود: برای ترغیب بیشتر نوجوانان و جوانان به داستان نویسی اقدام به پرپایی کارگاه‌های هفتگی شعر و داستان کرده‌ایم تا از این طریق ذوق و قریحه داستان نویسی در استان جریان پیدا کند.

وی اظهار امیدواری کرد که خراسان شمالی در سال آینده بتواند در حوزه ادبیات داستانی حرفی برای گفتن داشته باشد.