اخلاقيات داد و ستد اسلامي و دوري از ربا تا حد زيادي در بازار رعايت نمي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران در سخناني با اشاره به موضوع اخلاق داد و ستد در اسلام گفت : متاسفانه تا حدود زيادي بازار ما از اخلاقيات داد و ستد اسلامي به دور است هرچند عده اي آن را رعايت مي كنند .



وي با بيان روايتي اسلامي تقواي خدا، طلب ‌خير از خدا در معامله، آسان گرفتن در امر معامله، شكيبايي ‌پيشه كردن در داد و ستد، پرهيز از سوگند يادكردن به خداوند و دروغ گفتن در داد و ستد، اجتناب از ستم و برخورد منصفانه در معامله را از جمله اين نكات در داد و ستدهاي اسلامي خواند و با تأكيد بر لزوم اجتناب از ربا در معامله، گفت: متأسفانه شنيده مي شود كه در بازار براي تأمين مالي كوتاه ‌مدت، رباهاي كلان گرفته مي شود؛ اين حرام مسلم است كه بايد از آن اجتناب كرد.

مصباحي مقدم همچنين با تاكيد بر لزوم پرهيز از كم ‌فروشي در معامله، نهي از مخفي كردن عيب كالا، پرهيز از مدح كالا در هنگام فروش و مذمت كالا هنگام خريد، اجتناب از آرايش كالا و جلوه دادن آن شي از حد اصل (تدليس) را از ديگر نكات مورد تاكيد درروايات داد و ستد اسلامي دانست و برلزوم پرداخت صدقه و زكات و پرهيز از اعمال غبن تأكيد كرد.