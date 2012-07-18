به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش یا تحقیق، یک روند فعالانه، آگاهانه و هدفمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها و رفتارها است که بی شک استفاده بهینه از نتایج آن و بکارگیری آنها در اقدامات اساسی به منظور توسعه و آبادانی روزافزون جامعه امری ضروری و بدیهی به نظر می آید.

در امر پژوهش توجه به دو موضوع مهم جلوه می کند که یکی از آنها زمینه سازی برای پژوهش و فرهنگ سازی برای ترویج گرایش به مقوله پژوهش بوده و دیگری زمینه سازی برای به کارگیری نتایج پژوهش ها و استفاده بهینه از آنها در جهت رشد همه جانبه جوامع است.

در سالهای اخیر با اقدامات خوبی که در کشور صورت گرفته توجه و گرایش به مقوله پژوهش در میان اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان رواج یافته و ضرورت نیاز به این امر به خوبی احساس می شود.

نتیجه پژوهش ها به طور معمول به صورت مجلات علمی، مقاله ها یا کتاب هایی گردآوری شده و متاسفانه خاک خور کتابخانه ها می شوند و این همان امری است که نیازمند توجه خواهد بود.

سوق دادن پژوهش و تحقیقات به سمتی که متوجه معضلات و مشکلات جامعه باشد و همچنین به کارگیری به موقع آنها بسیار ضروری و شایان توجه است که متاسفانه در کشور ما آنچنان که باید به آن توجه نمی شود.

استان البرز به سبب نوپایی و نیاز فراوان به اقدامات زیرساختی و بنیادین به منظور رشد همه جانبه و توسعه برای رسیدن به مطلوب ممکن، جایگاه مناسبی برای پژوهش ها و به کارگیری نتایج آن در اقدامات و مقایسه آن با استانهایی که اقدامات در آنها جدای پژوهش صورت گرفته خواهد بود.

بی شک پشتوانه علمی برای هر حرکتی در زمینه های مختلف توسعه و آبادانی ضامن مسیری درست و منتهی به هدف با کوچک ترین خطا و آزمونی خواهد بود.

استان البرز به واسطه سایه نشینی پایتخت سالهای آزگار از مطلوب توانایی ها و پتانسیل های ذاتی خود فاصله داشته و نتوانسته بسیاری از ظرفیت های خود را به کارگیرد.

اکنون که به برکت استان شدن شاهد آغاز بسیاری از پروژه های عظیم عمرانی، فرهنگی و علمی هستیم نیازمند آن خواهیم بود که با به کارگیری علم و تحقیق و پژوهش در کنار این اقدامات، زمان و مسیر کوتاه تری پیموده شود تا جبران سالهای عقب ماندگی باشد.

پتانسیل های علمی و تحقیقاتی البرز بالقوه شوند

علیخانی سرپرست بنیاد نخبگان البرز در خصوص لزوم به کار گیری نتیجه تحقیقات و پژوهش ها در اقدامات و فعالیتهای مختلف استان برای رسیدن به نقطه مطلوب گفت: تا زمانی که حلقه میان علم و عمل در یک جامعه مفقود باشد داستان آزمون و خطا مستمر تکرار شده و وقت و هزینه های هنگفتی صرف خواهد شد تا شاید به هدف مطلوب رسید.

وی افزود: سیاست گذاری ها و اقدامات زیرساختی در صورتی می تواند نیازها و معضلات استان را در کوتاه ترین زمان و هزینه ای معقول مرتفع سازد که مبتنی بر انجام پژوهش های لازم، توسط صاحب نظران و اندیشمندان باشد.

وی تصریح کرد: استان البرز از پتانسیل و توانایی های بسیار زیادی در زمینه علمی و فرهنگی برخوردار است که کتابخانه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی با وضعیت مناسب و نسبتا مطلوب، وجود 39 مرکز آموزش عالی، سازمان سنجش و پژوهشگاه مواد و انرژی، مؤید آن خواهد بود.

وی افزود: این ظرفیت ها می تواند البرز را قطب علم و دانش کشور کرده و ارتباط وسیع و تنگاتنگی را با قطب های صنعتی برقرار کند.

علیخانی افتتاح بنیاد نخبگان البرز در اولویتهای عمران فرهنگی استان را اقدام عالی در جهت حمایت روزافزون از پژوهشگران و نخبگان استان دانست و گفت: با این اقدام شناسایی و حمایت از نخبگان و پژوهشگران در استان مهیا و به تبع آن تلاش برای نخبه پروری و ایجاد میل و رغبت به پژوهش در استان میسر شده است.

وی تصریح کرد: پژوهش و تحقیق با کارآیی در جامعه معنا و مفهوم یافته و آنچه نیازمند تعمیق و تامل خواهد بود، اصلاح فرآیند تعیین اولویت های پژوهشی و همچنین اصلاح فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی استان است که انشاالله با به کارگیری آنها شاهد رشد وتوسعه همه جانبه و روزافزون استان البرز باشیم.

سرپرست بنیاد نخبگان البرز گفت: در کنار تصمیم گیری های کلان عمرانی باید یک پژوهشگر و تحقیقات او حضور داشته باشد تا زمانی به آزمون و خطا و طی مراحل کهن و تکرار تجربه های بی جواب اختصا ص نیافته و بهترین بازدهی در کوتاهترین زمان حاصل شود.

لیلا جعفری