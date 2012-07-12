مساجد تربت حیدریه غبار روبی شد/آغاز فعالیت 15 پایگاه تابستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا رحمانی با اشاره به غبارروبی 90مسجد در این شهرستان اظهارکرد: با همکاری هیئت امنای مساجد و همزمان با دهه نکوداشت مساجد غبارروبی مساجد تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش این اداره انجام شد.

وی گفت: با همکاری روحانیون مستقر و هجرت در 41 روستای این شهرستان و شهرهای رشتخوار، زاوه، بایگ و بخشهای کدکن و رخ مساجد عطرافشانی وغبارروبی می شوند.

حجت الاسلام رحمانی همچنین گفت: جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش طلایه داران هدایت شهرهای جنوب خراسان رضوی به میزبانی تربت حیدریه با حضور پرسنل این اداره برگزار شد.

وی افزود: در همایش 200 نفر از روحانیون شهرهای تربت حیدریه، گناباد، بردسکن، زاوه، رشتخوار، کاشمر و بجستان بمدت یک روز در سالن اجتماعات مجتمع علوم قرآنی برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های طرح اوقات فراغت در این شهرستان خبرداد و افزود: محور اساسی فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت تابستان امسال بر جذب بیشتر جوانان و نوجوانان در برنامه های طرح اوقات فراغت است که شامل کلاس های آموزش قرآن؛ اردوهای آموزشی و تفریحی است که سعی شده در این طرح از مربیان دوره دیده و مجرب بهره گیری شود.

وی افزود: در تابستان امسال 15 پایگاه اوقات فراغت در تربت حیدریه در قالب بوستان معرفت و هسته های جوان برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از آغاز فعالیت 15 پایگاه تابستانی غنی سازی اوقات فراغت در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام رحمانی افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی باهیئت امنای مساجد و مدیران موسسات قرآنی در شهرستان تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش این اداره 15 پایگاه تابستانی به منظور غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان در مناطق مختلف فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی در ادامه مدت فعالیت این پایگاه ها را دو ماه بیان و تصریح کرد: مدت فعالیت مربیان در اینگونه کلاس ها از تیر ماه تا شهریورماه است.

وی با اشاره به راهپیمایی عفاف و حجاب با همکاری دستگاههای فرهنگی در تربت حیدریه افزود: راهپیمایی عفاف و حجاب به مناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب، با همکاری ادارات فرهنگی از محل میدان مرکزی بطرف مصلای نماز جمعه در باغ ملی برگزار شد.

وی افزود: در این راهپیمایی خواهران با شعارهائی، بی حجابی را محکوم و خواستار برخورد با عوامل پدیده بد حجابی شدند.