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۲۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

رنجبر عنوان کرد:

110 شهرستان در کشور برای اجرای طرح تذکر لسانی انتخاب شدند

110 شهرستان در کشور برای اجرای طرح تذکر لسانی انتخاب شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر امور استانهای کل کشور گفت: 110 شهرستان در سراسر کشور برای اجرای طرح تذکر لسانی سال جاری انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد رنجبر صبح پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه دبیر ستاد احیای  امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد، در یاسوج افزود: از این استان نیز سه شهرستان کهگیلویه، گچساران و بویراحمد برای اجرای طرح تذکر لسانی برگزیده شده اند.

وی بیان داشت: ناهیان و مسئولان ستادهای احیای این سه شهرستان بعد از شرکت در کلاسهای اموزشی و توجیهی تذکر لسانی که در تهران برگزار می شود نسبت به انجام تذکر لسانی در بین مردم اقدام می کنند.

رنجبر عنوان کرد: احیای فریضه  امر به معروف و نهی از منکر تکلیف شرعی و دینی احاد ملت ایران اسلامی و تذکر لسانی، یکی از مراتب مهم  و تاثیرگذار در احیای این دو فرضه الهی است.

وی افزود: مهمترین راهکار برای مقابله با هجمه ها و تهاجم فرهنگی دشمن ترویج معروفها و مقابله با منکرات و معاصی در هر زمان و مکانی است.

مسئول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کل کشور اظهار داشت: اجرای این دو فریضه الهی موجب تقویت باورهای دینی مردم و داشتن جامعه ای پویا ،سالم و عاری از گناه خواهد شد.

وی یادآور شد: مران و ناهیان باید با رعایت تمامی جوانب و مطابق با موازین اسلامی و دستورات شرع اقدام به امر و نهی کنند.

کد مطلب 1648355

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