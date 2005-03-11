سرعت ورود علم به ايران افزايش چشمگيري يافته است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر رضا منصوري گفت : سال فيزيك به پاس مقالات اينشتين به نام وي نامگذاري شده است. از اين نوع افراد در جامعه علمي دنيا زياد وجود ندارد. كساني كه با نظريه نسبيت اينشتين آشنا هستند مي دانند كه در اين نسبيت رياضي چندان به كار نرفته است به همين لحاظ ابزار رياضي كه براي اين نظريه به كار رفته است بسيار ساده است. سال ها طول كشيد تا درك كنند و بپذيرند كه كار اينشتين بزرگ بوده است و بايد آن را به عنوان تحولي بزرگ پذيرفت.

وي افزود : ما در دهه 50 يعني 70 سال پس از ارائه نظريه اينشتين به طور دانشگاهي و آكادميك با آن آشنا شديم. از زماني كه نسبيت ابداع شد هفتاد سال طول كشيد تا اين نظريه درايران هم مطرح شود. اما خوشبختانه امروز سرعت ورود علم به ايران بسيار قابل توجه است كه اين موضوع تحولات داخلي كشور پس از انقلاب را نشان مي دهد.

دكتر منصوري كه معاون پژوهشي وزارت علوم نيز مي باشد تصريح كرد : انجمن فيزيك ايران قصد دارد در طول سال آينده با برنامه هاي متنوعي كه تدارك خواهد ديد سبب فردگرايي در علم، رشد بيشتر علم و آماده كردن امكانات بيشتر براي نسل جوان شود.