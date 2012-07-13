قهرمانی سمنان در دور رفت مسابقات بیس بال منطقه شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری سمنان در پایان دور رفت مسابقات لیگ بیس بال منطقه شمال کشور، قهرمان این دوره از مسابقات شد.

تیم شهرداری سمنان با کسب چهارپیروزی متوالی در برابر حریفان خود صدرنشین دور رفت رقابت های لیگ بیسبال منطقه شمال کشور شد.

این بازیها که با شرکت پنج تیم باشگاهی از استانهای مختلف در زمین چمن استادیوم کارگران سمنان در جریان بود با برتری مطلق تیم شهرداری سمنان به پایان رسید.

در آخرین دیدار این رقابت ها دو تیم شهرداری سمنان و هیات انجمن های ورزشی قم برابر هم قرار گرفتند که در این بازی تیم شهرداری سمنان با پیروزی قاطع 11 بر شش در سکوی اول ایستاد و در دیگر بازیها تیم آذرخش تهران توانست عنوان دومی این رقابت ها را از آن خود کند.

مرحله برگشت رقابت های بیسبال منطقه شمال بعد از ماه مبارک رمضان در یکی از استانهای شرکت کننده در مسابقات برگزار می شود.

در پایان این مرحله بازیها در منطقه شمال، رقابت های لیگ بیسبال کشور با شرکت 10 تیم در دو گروه شمال و جنوب برگزار می شود و در پایان دو تیم از هر گروه به مرحله نهایی این رقابت ها راه می یابند.

معرفی افراد حاضر در مرحله نیمه نهایی مسابقات بدمینتون کشور در سمنان

چهار بدمینتون باز برتر کشور به مرحله نیمه نهایی اولین رقابت های جام "شادروان رحمت الله پهلوان" در سمنان راه یافتند.

در مرحله نیمه نهایی علی شاه حسینی با امید کرمی و شهرام کرمی با سروش اسکندری برای راه یابی به مرحله نهایی رقابت می کنند.

این رقابت ها که از روز پنجشنبه با شرکت 16 بدمینتون باز از جمله هفت بازیکن برتر کشور در سالن بدمینتون سمنان آغاز شده بود با راه یابی علی شاه حسینی ، امید کرمی ، شهرام کرمی و سروش اسکندری به مرحله نیمه نهایی ادامه یافت.

این رقابت ها به صورت تک حذفی برگزار می شود و نفر اول این رقابتها چهار میلیون ریال و نفرات دوم تا چهارم به ترتیب سه تا یک میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می کنند.

شادروان پهلوان از بدمینتون بازان مطرح استان سمنان و کشور بود که در قالب تیم روغن گلبهار سمنان در بازیهای لیگ برتر عنوان سوم کشوری را کسب کرده است.