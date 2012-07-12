  1. ورزش
۲۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نحوه فعالیت هیات فوتبال تهران در روز پایانی نقل و انتقالات

نحوه فعالیت هیات فوتبال تهران در روز پایانی نقل و انتقالات

دبیر هیات فوتبال استان تهران اعلام کرد این هیات به مانند سال‌های گذشته تا ساعت 24 روز پایانی فصل نقل و انتقالات آماده خدمت رسانی به باشگاه‌های تهرانی است.

رضا عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: هیات فوتبال استان تهران به مانند سال‌های گذشته این آمادگی را دارد که تا ساعت 24 امروز پنجشنبه که آخرین فرصت نقل و انتقالات تیم‌های لیگ برتری است به تیم‌های تهرانی خدمات لازم را ارائه کند.

وی در ادامه افزود: البته این در صورتی است که تیم‌های تهرانی برای ثبت قرارداد بازیکنان خود با ما تماس بگیرند. تا به این لحظه که من در خدمت شما هستم فقط از باشگاه راه آهن برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید این باشگاه با ما تماس گرفته‌اند.

دبیر هیات فوتبال استان تهران خاطر نشان کرد: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جای خالی برای ثبت قرارداد بازیکنان داخلی ندارند اما این احتمال وجود دارد که برای ثبت قرارداد بازیکنان خارجی خود امروز به هیات فوتبال مراجعه کنند.

عابدینی خاطر نشان کرد: باشگاه استقلال ظاهرا تصمیم دارد امروز برای ثبت قرارداد جانوآریو به هیات فوتبال استان تهران مراجعه کند که ثبت قرارداد این بازیکن تنها در صورت خروج نام یک بازیکن از فهرست این تیم امکانپذیر است و یا اینکه او تا نیم فصل برای تیم استقلال بازی نکند.

کد مطلب 1648390

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