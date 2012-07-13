جشنواره منطقه ای اختراعات البرز با حضور معاون علمی رئیس جمهوری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات البرز اعلام کرد جشنواره اختراعات که در روز سه شنبه مورخ 27 تیر ماه جاری آغاز به کار می کند، به مدت سه روز در جریان خواهد بود و در روز پنجشنبه مورخ 29 تیر ماه جاری به کار خود پایان می دهد.

قرار است تمبریادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز با دستان دکتر مرضیه سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شود.

بیش از 100 مخترع کشور از استان های تهران، البرز و قزوین به میزبانی بنیاد نخبگان استان البرز در بخش داوری و تجاری سازی حضور خواهند داشت.

اعطای تسهیلات اعتبار پژوهش و نوآوری 10 تا 50 میلیون ریالی، اعطای وام خودرو، خرید کالا و قرض الحسنه و تسهیلات نظام وظیفه از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای مخترعین برگزیده است.

این جشنواره به مدت سه روز در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می شود و 15 استاد برجسته دانشگاههای کشور کار داوری جشنواره را بر عهده دارند.

تجاری سازی اختراعات یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

باید برای خروج نخبگان از فضاهای تئوری تلاش کرد

معاون توسعه منابع نیروی انسانی استانداری البرز با تاکید بر جذب نخبگان در بخش های دولتی و غیر دولتی اذعان داشت: باید برای خروج نخبگان از فضاهای تئوری تلاش کرد و زمینه لازم برای تجاری سازی و تولید انبوه اختراعات و طرح های خلاقانه آنان را مهیا کرد.

امیر یزدی با بیان اینکه خبه پروری باید در متن ساز و کارهای اداره کشور جاری شود،اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری به منور استفاده بهینه از ظرفیت و سرمایه های انسانی کشور در عرصه مطالعات استراتژیک و مدیریت کلان، بانک ایده پردازی نخبگان را در پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور تاسیس نموده است که گامی مهم در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان کشور به شمار می رود و "بنیاد ملی نخبگان" نیز به عنوان حلقه واسطه نخبگان کشور و دولت خدمتگزار حمایت های مطلوبی از نخبگان داشته است.

این مسئول با اشاره به راه اندازی بنیاد نخبگان استان البرز، این مهم را نشان از دغدغه دولت خدمتگزار برای رسیدگی به امور نخبگان دانست و گفت: پتانسیلهای استان البرز در زمینه های علمی و تحقیقاتی بر کسی پوشیده است و این استان جزو استان های مهم کشور در زمینه تولید علم به شمار می رود. موسسات تحقیقاتی مهمی در سطح استان مشغول بکار هستند که بنیاد نخبگان استان البرز می تواند با شناسایی و آموزش آنان، زمینه جذب این افراد در نهادهای دولتی و غیر دولتی را فراهم آورد که در ارتقای شاخص های علمی استان نقش بسزایی خواهد داشت.

امیر یزدی اظهار امیدواری کرد؛ البرز میزبان خوبی برای جشنواره منطقه ای اختراعات البرز باشد و مخترعان البرزی نیز حضور موفقی در جشنواره داشته باشند.

وی همچنین از حمایت استانداری البرز از فعالیت های مربوط به بنیاد نخبگان استان البرز خبر داد و تاکید کرد که حمایت از نخبگان از دغدغه های اصلی رئیس جمهور مردمی نیز هست.

یادآور می شود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز 27 الی 29 تیر ماه جاری در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با حضور مخترعانی از استان های تهران، البرز و قزوین به میزبانی بنیاد نخبگان استان البرز برگزار می شود.

نمایشگاه و فروشگاه دایمی اختراعات البرز را متحول می کند

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با بیان اینکه «البرز یکی از استان های علم خیز کشور است.» برپایی نمایشگاه و فروشگاه دایمی اختراعات در استان را زمینه ساز تحول علمی خواند و بیان داشت: امیدوارم استاندار بسیجی البرز با حمایت ویژه از ایده برپایی نمایشگاه و فروشگاه دایمی اختراعات، بستر مناسبی را برایشکوفایی استعدادهای علمی نخبگان جوان کشور فراهم آورد.

حسینعلی علیخانی، راه اندازی دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در البرز را مرهون پیگیری ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهور، استاندار البرز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهر کرج و معاونت توسعه منابع نیروی انسانی استانداری البرزدانست و اظهار داشت: خوشبختانه دیدگاه شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج نیز نسبت به مباحث نخبگان روشن است و حمایت های لازم را از بنیاد دارند که ان شاء ا... در آینده ای نزدیک شاهد گسترش همکاریهای دو جانبه خواهیم بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با تاکید بر اینکه این بنیاد به صورت مادی و معنوی از افراد تحت پوشش حمایت می کند، اذعان داشت: حمایت های مادی شامل چند بخش است که حمایت مادی و اقتصادی و خدمات رفاهی برای اشتغال، کارآفرینی، ازدواج و وام مسکن، حمایت علمی تخصصی از طرح ها و پژوهش ها، حمایت کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره حقوقی برای برگزاری جشنواره و نمایشگاه و... را شامل می شود و در بخش حمایت معنوی نیز بر پیگیری مباحثی چون: اعطای جوایز ملی و نشان های علمی، برگزاری مراسم بزرگداشت استعدادهای برتر، دعوت در مراسم مرتبط با حضور مقامات و تعیین جایگاه مناسب برای نخبگان، اعزام به سفرهای زیارتی، نظرخواهی در امور تخصصی کشور، نامگذاری برخی اماکن متناسب با نام نخبگان و استعدادهای برتر و... تاکید می شود.

علیخانی در بخش دیگری از سخنانش به دیدار جمعی از افراد تحت پوشش این بنیاد با دکتر کولیوند و سردار اکبریان نمایندگان محترم مردم شریف کرج در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اذعان داشت: در این دیدار که در فضایی صمیمی و توام با درک متقابل انجام شد، ابتدا نخبگان به طرح دیدگاهها، دغدغه ها و انتظارات خود از مجلس شورای اسلامی پرداختند و در ادامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از نخبگان به قشری مهم و تاثیرگذار در جامعه یاد کردند و قول مساعد برای پیگیری دغدغه های نخبگان دادند.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز همچنین از اعلام نتایج اولیه هیات ارزیابی جشنواره منطقه ای اختراعات البرز خبر داد و اضافه کرد: هیات ارزیابی جشنواره منطقه ای البرز که مرکب از 15 استاد برجستهدانشگاههای کشور است، به کار بررسی مقدماتی اختراعات رسیده به دبیرخانه جشنواره پایان داد و لیست برگزیدگان مقدماتی را منتشر کرد.

با پایان یافتن بررسی مقدماتی اختراعات در هیات ارزیابی، مخترعان جوان سه استان تهران، البرز و قزوین باید منتظر ارزیابی نهایی اختراعات در روزهای 27، 28 و 29 تیر ماه جاری باشند تا مشخص شود هیات ارزیابی کدام اختراعات را به عنوان اختراعات برگزیده جشنواره منطقه ای اختراعات البرز معرفی می کند.

نتایج اولیه هیئت ارزیابی جشنواره منطقه ای اختراعات البرز اعلام شد

هیئت ارزیابی جشنواره منطقه ای البرز که مرکب از 15 استاد برجستهدانشگاههای کشور است، به کار بررسی مقدماتی اختراعات رسیده به دبیرخانه جشنواره پایان داد و لیست برگزیدگان مقدماتی را منتشر کرد.

با پایان یافتن بررسی مقدماتی اختراعات در هیات ارزیابی، مخترعان جوان سه استان تهران، البرز و قزوین باید منتظر ارزیابی نهایی اختراعات در روزهای 27، 28 و 29 تیر ماه جاری باشند تا مشخص شود هیات ارزیابی کدام اختراعات را به عنوان اختراعات برگزیده جشنواره منطقه ای اختراعات البرز معرفی می کند.

بر این اساس، نفرات برگزیده که به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان البرز، محدودیتی در تعداد آنها وجود ندارد، از تسهیلات مخترعان سطح سه بنیاد ملی نخبگان بهره مند می شوند.

تسهیلات اعتبار پژوهش و نوآوری 10 تا 50 میلیون ریالی، تسهیلات نظام وظیفه و وام خودرو، خرید کالا و قرض الحسنه تسهیلاتی است که به نفرات برگزیده اهدا می شود.

بر این اساس، دکتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین گشایش شرکت می کند و تمبر یادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز نیز با دستان این مقام بلندپایه رونمایی می شود.

مخترعانی از سه استان تهران، البرز و قزوین و به میزبانی بنیاد نخبگان استان البرز با دهها اختراع در این جشنواره شرکت کرده اند.

جامعه بدون نخبه مثل انسان بدون چشم و گوش است

فرماندار کرج از نخبگان به عنوانیکی از ارکان اصلی زندگی بشری یاد کرد و اظهار داشت: جامعه بدون نخبه مثل انسان بدون چشم و گوش است.

مهدی ایران نژاد که با خبرنگار واحد اطلاع رسانی جشنواره منطقه ای اختراعات البرز سخن می گفت، با بیان اینکه «نخبه در سایه حمایت های مسئولان و آزادی اندیشه رشد می کند.» افزود: جامعه ای که با نخبگان سرِ سازگاری نداشته باشد و مانع از فعالیت های آزادانه علمی –تحقیقاتی آنان شود، محکوم به وابستگی است و قطعا آن ملت در جامعه جهانی حرفی برای گفتن نخواهند داشت و باید تا همیشه تاریخ دنباله رو این و آن باشد.

وی با تاکید بر اینکه «نخبه پروری متفاوت از نخبه داری است» تصریح کرد: امروز بسیاری از جوانان و نوجوانان با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و محیط علمی کشور به رشد و کمال می رسند اما درست لحظه ای که قرار است کشور از خدمات ایشان بهره مند گردد، بعضا روانه کشورهای خارجی می شوند که این مهم نشانگر ضعف سیستم در نخبه داری است. نخبه دارای روحی لطیف و متعالی است و بارها در قرآن کریم و سایر کتب آسمانی نیز بر تکریم ویژه آنها تاکید شده است.

نگاه متفاوت دولت دهم به نخبگان

ایران نژاد نگاه دولت های نهم و دهم به نخبگان را بسیار متفاوت از گذشته خواند و با تصریح بر اینکه امروز اگر فاصله شعار و حرف یکی نباشد اما قطعا فاصله نزدیکی با یکدیگر دارند و دولت به اکثر وعده هایی که داده عمل کرده است، راه اندازی دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در البرز را شاهدی بر این مدعا گرفت و به خبرنگار ما گفت: بنیاد نخبگان استان البرز که در مرکز شهرستان کرج استقرار دارد، در حال شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان در تمامی زمینه هاست و به موسسات دانشگاهی، پژوهشی، تحقیقاتی و علمی توصیه می کنم همکاری تنگاتنگی را با این بنیاد که از زیر مجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، داشته باشند و با همکاری یکدیگر، جشنواره، مسابقه و کارگاههای آموزشی مشترکی را برگزار کنند.

به باور ایران نژاد، شهدای هشت سال جنگ تحمیلی که طی آن مردم غیور ایران اسلامی با رشادت و وفاداری به آرمان های امام و انقلاب در جبهه های جهاد حضور یافتند و با خون خویش خط سرخ شهادت را به یادگار گذاشتند، نخبگان اصلی نظام اسلامی هستند و باید تا همیشه یاد و نام آنان را در اذهان عمومی زنده نگاه داشت.

فرماندار بیان کرد: آنان نخبگانی متعهد و متخصص بودند که با مصالحی از جنس جان و مال، چنان دژ مستحکمی در برابر دشمنان ساختند که پس از هشت سال تجاورز بی وفقه رژیم بعثی به کشور، حتی وجب از خاک کشور به اشغال بیگانه در نیامد.