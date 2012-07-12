اولین تئاتر محیطی در قم روی صحنه رفت

محمد رضا شاهمردی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اولین تئاتر محیطی قم با عنوان"روز عزیز مرده" روی صحنه رفت.

وی در خصوص زمان اجرای این نمایش اظهار کرد: نمایش "روز عزیز مرده"، از تاریخ یک شنبه 18 تیرماه روی صحنه رفته است و به مدت 10 شب اجرا خواهد داشت.

مدیر عامل موسسه تئاتر طراوت ابراز کرد: نمایش "روز عزیز مرده"، تجربه جدیدی در تئاتر استان قم است، که توسط حوزه هنری قم و با همکاری خانه تئاتر طراوت به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی محمدرضا شاهمردی روی صحنه رفته است.

شاهمردی با ابراز اینکه تئاتر محیطی گونه ای از نمایش است عنوان داشت: این گونه نمایشی در راستای گونه های مختلف نمایشی نظیر تئاتر خیابانی، میراث، حوزه و ... سال ها پیش توسط برخی شخصیت های معروف در ایران راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: جای این گونه نمایشی در قم خالی بود که با اجرای این نمایش اولین تجربه در قم به ثبت خواهد رسید.

این نویسنده و کارگردان قم در تعریف تئاتر محیطی گفت: در مجموع تئاتری که در محیط نزدیک تر به قصه اجرا شود تئاتر محیطی نام می گیرد.

شاهمردی اذعان داشت: با توجه به کمبود سالن نمایش اجرای تئاتر محیطی می تواند کمک موثری به رفع این مشکل باشد.

وی با اعلام اینکه متن این نمایشنامه در سال 84 نوشته شده گفت: این متن بارها توسط شخصیت های مختلف به صورت صحنه ای اجرا شده و اجرای محیطی آن برای اولین بار در تاریخ 50 ساله تئاتر قم صورت می گیرد.

در خصوص داستان نمایش بیان داشت: نمایش "روز عزیز مرده"، مدیر عامل موسسه تئاتر طراوت قصه زنی است که نمی داند فراموش شده یا همه چیز را فراموش کرده است و زندگی خود را به یاد نمی آورد.

شاهمردی اذعان کرد: قصه این زن قصه تمام آدم هایی است که در جامعه مدرن قرن 21 زندگی می کنند و بسیاری از مسائل زندگی اشان را فراموش می کنند و اگر چه این روز روزی مرده است اما چون بر ناآگاهی خود آگاه می شود روزی عزیز است.

وی افزود: این نمایش طعنه ای است بر مردم این قرن است که در ناآگاهی خود همه چیز را فراموش کرده اند.

این هنرمند و کارگردان قمی مریم هادی اطهر بازیگر، مهدی خجستگی دستیار کارگردان، محمد امینی مدیر تولید، آرام شیخلو دستیار تولید، زینب تیموری پاک نهاد منشی صحنه، بهاره شمس طراح لباس، حامد جهانبخش افکت و ضبط کننده نریشن، مرتضی عقیقی طراح پوستر و بروشور، مهناز رودساز مسئول سالن هستند.

شاهمردی اعلام کرد: نمایش " روز عزیز مرده" به مدت 10 شب از تاریخ 18 تا 27 تیر ماه 91 از ساعت 19در مهمانسرای جوان واقع در انتهای خیابان خاکفرج، فرهنگسرای جوان اجرای عمومی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: به‌ دلیل محدودیت ظرفیت سالن علاقمندان می‌بایست برای رزرو با شماره 09196491069 تماس بگیرند.