امسال در جاده فومن - سراوان 112 فقره تصادف به وقوع پیوست

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سه ماهه گذشته تنها در سه حادثه 15 انسان در این محور کشته شدند، افزود: بر این اساس برابر آمار موجود در سال گذشته 375 فقره انواع تصادف در محور مزبور حادث شد که نتیجه آن مجروح شدن 196 نفر و مرگ 23 نفر بوده است.

وی اظهارداشت: با توجه حجم سنگین ترافیک در این محور و دو طرفه بودن مسیر حرکت ورودیهای غیر مجاز به جاده اصلی، فقدان روشنایی، عرض کم راه در این جاده متاسفانه حوادث مختلف و پر تلفاتی در این جاده رخ می دهد.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: جاده فومن - سراوان جاده ای بسیار مهم است که جابجایی ترافیک کالا و مسافر شهرستانهای غربی استان و ترافیک استان اردبیل از این محور انجام می گیرد، اما دوطرفه بودن این راه، فقدان روشنایی، اختلاف سطح شانه خاکی با سطح آسفالته راه، شانه خاکی کم عرض و پلهای باریک از مشکلات عمده این جاده است.

وی افزود: همچنین عبور حیوانات اهلی و وحشی از عرض و طول این راه به دلیل رد شدن از مسیرهای جنگلی و کشاورزی از علل دیگر وقوع تصادفات در این جاده به شمار می رود.

جمشاد یادآورشد: با توجه به افزایش روز افزون ترافیک این محور و تردد خودروهای باربری سنگین در این راه بسیار مهم امید است مسؤلان امر هرچه سریعتر برای تعریض این جاده اقدام لازم را انجام دهند.