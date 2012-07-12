دو میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور زیرپوشش مبارزه غیرشیمیایی با آفات نباتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فتوحی گفت: این اراضی زیرکشت کشور دربرگیرنده حدود 14نوع محصول زراعی و باغی است که در راستای تولید محصولات سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی تولید و عرضه می شود.



وی افزود: در اجرای این طرح مهم و اساسی حدود چهار هزار و 500 نفر به عنوان کارشناسان بخش کشاورزی رشته گیاه پزشکان به عنوان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در قالب بخش خصوصی درسراسر کشور با کشاورزان همکاری دارند.



معاون وزیرجهادکشاورزی، از افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی به روش غیرشیمیایی در تولید محصولات سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی در قالب برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد واضافه کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود چهارمیلیون و500 هزار هکتار از محصولات کشاورزی کشور زیرپوشش این طرح کاهش مصرف سموم پر خطر و تولید محصول سالم خواهد رفت.



فتوحی با اشاره به اینکه هم اکنون همه محصولات تولیدی گلخانه ای کشور تحت کنترل و نظارت به روش مدیریت تلفیقی، آفات با حضور کارشناسان گیاه پزشکی در راستای تولید محصول سالم است، اضافه کرد: د ربرنامه امسال مراحل کشت سبزی وصیفی جات و تازه خوری های باغی هم زیرپوشش تولید محصولات سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی خواهد رفت.



وی با بیان اینکه اقدام های صورت گرفته در راستای تولید محصولات سالم درکشورسبب کاهش چشمگیر استفاده از سموم شیمیایی شده است، گفت: مصرف انواع سم های شیمیایی درکشور اکنون به کمتر از20هزار تن در سال رسیده است.



معاون وزیرجهادکشاورزی اضافه کرد: در یک دهه گذشته در مازندران مصرف 12 هزار تن سموم شیمیایی پرخطر در مازندران به بیش ازچهارهزارتن کاهش یافته است.



فتوحی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت کشاورزان و با حضور مستمر کارشناسان، مصرف انواع سموم در تولید محصولات کشاورزی کشور کاهش یابد.