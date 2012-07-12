دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان فراخوان داد

محمد نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان با هدف شناسایی، حفظ و انسجام هنرمندان فعال در عرصه بسیج و در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی برگزار می‏ شود، افزود: ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، امام خمینی(ره)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سوژه‏ های استانی با تأکید بر فرهنگ و ضرورت‏ ها و مسائل بومی و استانی از موضوعات این جشنواره است.

وی با اشاره به بخش های این جشنواره خاطرنشان کرد: هنرمندان استان سمنان می‏توانند در رشته‏ های خوشنویسی (نستعلیق، نسخ، شکسته، ثلث) نقاشی (کلیه تکنیکها) هنرهای سنتی (نگار گری، تذهیب، تشعیر، معرق، منبت) گرافیک (پوستر، آرم، نشانه و جلد)، حجم (یادمان و تندیس) و کاریکاتور و کمیک استریپ (رنگی و سیاه و سفید) آثار خود را به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند.

وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را تا تاریخ 30 آبان ماه اعلام کرد و اظهار داشت: متقاضیان می‏توانند در هر موضوع و رشته؛ 3 اثر برای شرکت در جشنواره ارسال نمایند که آثار باید بر روی لوح فشرده با فرمت tif و یا jpeg و با کیفیت dpi 300 ارسال شود و مربوط به سال های 90 و 91 باشند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان افزود: مرحله استانی جشنواره تا 25 آذر 1391 در شهرستان سمنان و مرحله کشوری در دهه فجر 1391، برگزار خواهد شد.

نوروزیان همچنین برپایی نمایشگاهی از آثار برتر همزمان با جشنواره استانی برای بازدید عموم و برگزاری کارگاه های تخصصی را از برنامه های دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان عنوان کرد.

نوروزیان در پایان گفت: علاقمندان برای دریافت فرم شرکت در جشنواره و ارسال آثار می‏ توانند از تاریخ 24 تیرماه به وبلاگ www.baosem.blogfa.com و یا کانون های بسیج هنرمندان سراسر استان مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های دبیرخانه سازمان 02314444291 و 02313382068تماس بگیرند.