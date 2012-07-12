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۲۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

به منظور تقویت هنر دینی/

دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان فراخوان داد

دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان فراخوان داد

سمنان-خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از برگزاری دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان خبر داد.

محمد نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان با هدف شناسایی، حفظ و انسجام هنرمندان فعال در عرصه بسیج و در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی برگزار می‏ شود، افزود: ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، امام خمینی(ره)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سوژه‏ های استانی با تأکید بر فرهنگ و ضرورت‏ ها و مسائل بومی و استانی از موضوعات این جشنواره است.

وی با اشاره به بخش های این جشنواره خاطرنشان کرد: هنرمندان استان سمنان می‏توانند در رشته‏ های خوشنویسی (نستعلیق، نسخ، شکسته، ثلث) نقاشی (کلیه تکنیکها) هنرهای سنتی (نگار گری، تذهیب، تشعیر، معرق، منبت) گرافیک (پوستر، آرم، نشانه و جلد)، حجم (یادمان و تندیس) و کاریکاتور و کمیک استریپ (رنگی و سیاه و سفید) آثار خود را به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند.

وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را تا تاریخ 30 آبان ماه اعلام کرد و اظهار داشت: متقاضیان می‏توانند در هر موضوع و رشته؛ 3 اثر برای شرکت در جشنواره ارسال نمایند که آثار باید بر روی لوح فشرده با فرمت tif و یا jpeg و با کیفیت dpi 300 ارسال شود و مربوط به سال های 90 و 91 باشند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان افزود: مرحله استانی جشنواره تا 25 آذر 1391 در شهرستان سمنان و مرحله کشوری در دهه فجر 1391، برگزار خواهد شد.

نوروزیان همچنین برپایی نمایشگاهی از آثار برتر همزمان با جشنواره استانی برای بازدید عموم و برگزاری کارگاه های تخصصی را از برنامه های دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان عنوان کرد.

نوروزیان در پایان گفت: علاقمندان برای دریافت فرم شرکت در جشنواره و ارسال آثار می‏ توانند از تاریخ 24 تیرماه به وبلاگ www.baosem.blogfa.com و یا کانون های بسیج هنرمندان سراسر استان مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های دبیرخانه سازمان  02314444291 و  02313382068تماس بگیرند.

کد مطلب 1648637

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