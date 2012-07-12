دعوت یک مازنی به اردوی تیم ملی شنا/ برگزاری فوتسال بانوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیئت شنا مازندران گفت: با دعوت کمیته فنی فدراسیون شنا در راستای برنامه های آماده سازی تیم های جوانان و بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مراکش و بازی‌های آسیایی کره جنوبی، یک شناگر مازندرانی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

علی نقی اباذری اظهار داشت: آرش قبادی تنها شناگر مازندران است که در این اردوی آماده سازی در استخر ورزشگاه آزادی حضور خواهد داشت.

وی بیان داشت: اردوی تیم ملی شنا از روز شنبه 24 تیرماه آغاز می شود و شناگران به مدت سه روز زیرنظر"یورگ وویت" سرمربی آلمانی تیم ملی به تمرینات آماده سازی خواهند پرداخت.



برگزاری مرحله اول استعدادیابی از شناگران دختر بهشهر

رئیس هیئت شنای بهشهر گفت: مرحله اول استعدادیابی از شناگران دختر رده های سنی مختلف در بهشهر با حضور بیش از 100 شناگر در استخر تربیت بدنی این شهر برگزار شد.

مالک شیریان اظهار داشت: از میان نفرات شرکت کننده، 20 نفر از شناگرانی که بهترین رکوردها را در ماده های مختلف ثبت کردند، به اردوی مستمر تیم بهشهر برای حضور در رقابت های قهرمانی استان دعوت شدند.

وی بیان داشت: تلاش می کنیم با برگزاری مداوم تمرینات و بهبود کیفیت فنی این ورزشکاران، تیمی آماده و منسجم را تشکیل داده و خود را برای رسیدن به سکوهای قهرمانی شنای دختران استان آماده کنیم.

برگزاری رقابت های دسته دوم فوتسال بانوان



رقابت های مرحله اول لیگ دسته دوم فوتسال بانوان کشور در تنکابن برگزار می شود.

رقابت های مرحله اول لیگ دسته دوم فوتسال بانوان کشور با حضور هفت تیم در سالن ورزشی امام رضا تنکابن برگزار خواهد شد.

این رقابتها از روز شنبه 24 تیرماه آغاز می شود و تیم های شرکت کننده به مدت هشت روز برای سرگروهی این مسابقات با یکدیگر به صورت دوره ای رقابت می کنند.

شناسایی جوانان مستعد فوتسال توسط باشگاه راه ساری متوقف نخواهد شد

سرمربی تیم فوتسال امید راه ساری گفت: تلاش برای شناسایی جوانان مستعد فوتسال و تربیت آنها برای حضور در تیم بزرگسالان راه ساری در لیگ برتر، برنامه دایمی باشگاه است که در صورت تداوم این روند، آینده این تیم در لیگ برتر تضمین شدنی است.

سعید نجاریان اظهار داشت: در حال حاضر تیم های رده های پایه باشگاه در مسابقات قهرمانی کشور به توفیقات زیادی دست یافته اند که این شرایط خیال مربیان تیم بزرگسالان باشگاه را از نظر تامین بازیکنان جدید آسوده خواهد کرد.

وی بیان داشت: فوتبال ساری و دیگر شهرهای مازندران لبریز از استعداد است که در صورت برنامه ریزی مناسب برای کشف آن ها می توانیم همانند سال های قبل ، نمایندگان بیشتری در لیگ برتر فوتسال کشور داشته باشیم.

امکانات فعلی ورزشکاران جانباز و معلول مازندران نامناسب است

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولان مازندران گفت: امکانات فعلی ورزشکاران جانباز و معلول مازندران با توجه به افتخارات کسب شده این ورزشکاران در رقابت های معتبر داخلی و خارجی نامناسب و بسیار اندک است.

نقی مهدوی اظهار داشت: ورزش جانبازان و معلولان مازندران با 22 رشته فعال و حجم عظیمی از ورزشکاران در شهرهای مختلف روبه رو است اما سهم این ورزشکاران از تمام سالن های ورزشی فقط یک سالن چند منظوره ورزشی در ساری است.

وی بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، هیئت های ورزش های جانبازان و معلولان مازندران به رتبه چهارم در میان هیئت های کشور صعود کرد اما متاسفانه تغییری در وضغیت امکانات این ورزشکاران ایجاد نشد.