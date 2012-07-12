معصومی دومین رئیس هیئت شنای خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپولوی خراسان شمالی عصر پنجشنبه با حضور برانوش نیک بین، سرپرست فدارسیون شنا، شیرجه و واترپولوی کشور برگزار شد.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو در این مجمع از احداث استخرهای سه گانه در مراکز استان‌های کشور با هدف توسعه این ورزش‌ها خبر داد.

برانوش نیک بین با بیان اینکه هم اکنون احداث این استخرها در برخی از مراکز استان‌ها آغاز شده است، اظهار داشت: این استخرها پس از احداث در اختیار هیئت‌ها گذاشته شده تا هیئت‌ها با دریافت 20 درصد اجاره بهای این مراکز، فعالیت‌های مرتبط ورزشی از جمله اعزام تیم به رقابت‌های کشوری را انجام دهند.

وی همچنین از آمادگی فدراسیون شنا برای برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در مراکز استان‌ها خبر داد و افزود: هم اکنون 2 مربی شنا از کشور اسلواکی در ایران حضور داشته و می‌توان از تخصص و توانایی فنی آن‌ها در زمینه آموزش شنا در استان‌ها استفاده کرد.

نیک بین در مورد امکانات رشته‌های ورزشی شنا، شیرجه و واترپلو در خراسان شمالی تصریح کرد: امکانات این رشته‌های ورزشی در خراسان شمالی محدود بوده و باید برای توسعه استخرهای مناسب در این استان تلاش بیشتری انجام داد.

در این مجمع که با حضور 16 عضو از 19 عضو مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپولوی خراسان شمالی برگزار شد، پس از کناره گیری حمید امیری رئیس و سرپرست هیئت شنای 8 سال گذشته استان، با عنوان کردن موضوع بی عدالتی در برگزاری این مجمع، انتخابات با تنها کاندیدای احراز این پست برگزار شد.

بر این اساس امین معصومی با کسب 14 رای از 16 رای ممکن به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد و برای مدت 4 سال سکانداری هیئت شنا، شیرجه و واترپولوی خراسان شمالی را بر عهده گرفت.