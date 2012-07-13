پیامکی که زمینه ساز قتل شد/ غرق در سواحل خزر پایانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا که در اجرای خواسته داماد خود برای قطع ارتباط اخلاقی زنی از همسایه های دامادش واقع در یکی از بخشهای شهرستان رشت با زن موصوف از طریق موبایل مرتبط شده بود، با عملی کردن به فتنه های زن خود را به قاتل تبدیل کرد.

رضا که با شخص مرتبط با این زن در گیلان نیز بد نام بوده با ارسال پیامکی به زن مبنی براینکه محله دامادش را آلوده نکند، خود آلوده این معرکه شد.

ارسال چنین پیامکهای موجب آشنایی بیشتر وی با این زن شده تا اینکه پس از پنج تا شش ماه رضا برای رسیدن به وی از تهران به استان آمده و با عملی کردن به ترفند زن، شوهرش را با ضربات چاقو کشته و با فرار از صحنه به زادگاهش تهران می رود.

از آنجائیکه قاتل به طریقی باید عقوبتش پس دهد، وی نتوانست از این جنایت رهایی یابد و در نتیجه حضور کارآگاهان گیلان ادامه راه فرار را بر او بست.

زن که پس از اطلاع پلیس از جنایت قصد فریب کارآگاهان را داشت، نتوانست نقشه خود را عملی ساخته و سرانجام کارآگاهان به هویت این زن پی بردند.

پی بردن به هویت زن موجب شناسایی اشخاص مرتبط با زن برای کارآگاهان شده و در نهایت پس از یک ماه رضا در تهران مورد شناسایی قرار گرفت.

کارآگاهان با شناسایی رضا به مخفیگاهش در تهران پی برده و در عملیاتی همزمان رضا را در تهران و این زن را دریکی از بخشهای شهرستان رشت دستگیر کردند.

این دو نفر در بازجویی کارآگاهان وقتی که با دلایل و قرائن پلیس مواجه شدند چاره ای جزء اعتراف نداشته و وقایع را برای کارآگاهان تشریح کردند.

این دو متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و به اتهام قتل و مشارکت در آن راهی زندان شدند.

در 48 ساعت گذشته 2 نفر در دریا غرق شدند

فرمانده انتظامی بندرانزلی از غرق دو نفر در 48 ساعت گذشته در این شهرستان خبرداد و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تیر ماه سال جاری طرحهای سالمسازی دریا با حضور تمامی واحدهای امدادی از قبیل هلال احمر و نجات غریق در سطح شهرستان بازگشایی شده است ولی همچنان مردم و مسافران برای شنا در مناطق خطرآفرین و خارج از طرحهای سالمسازی دریا حضورمی یابند.

سرهنگ رحیم شعبانی افزود: با توجه به اینکه سواحل دریای بندرانزلی افزون بر 75 کیلومتر است و این فرماندهی با استقرار همیار پلیس در تمام نقاط خطرآفرین اطلاع رسانی لازم را در خصوص طرحهای سالمسازی و موارد هشداری را نموده و راههای ورودی به مناطق خطر آفرین را برای پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار برای همه مسافرینی که قصد استفاده از مواهب الهی ( دریا ) را دارند، مسدود کرده است بنابراین همچنان عدم احتیاط بعضی از افراد باعث بروز حادثه می شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در دو روز گذشته دو نفر از هموطنان که توجهی به این همه تبلیغات، توصیه ها و هشدارهای پلیسی نداشته و در نقاط خطر آفرین اقدام به شنا کرده و به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا در دریا غرق شدند.

فرمانده انزلی در ادامه از مسافران خواست به جهت حفظ جانشان در هنگام استفاده از دریا از طرحهای سالمسازی دریا استفاده کنند.

دستگاه قضایی نعمتی برای مردم و نظام است

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان در دیدار با رئیس کل دادگستری گیلان گفت: دستگاه قضایی برای مردم و نظام نعمت بزرگیست زیرا مجری عدالت در جامعه است.

سرهنگ محمد ابراهیم نوروزیان نیروی انتظامی را نیروی تلاشگر معرفی کرد و افزود: نیروی انتظامی به عنوان خادمان نظام برای انجام همکاری با مقام قضایی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و همینطور استمرار تعاملات دوسویه عدالت را بهتر در جامعه حاکم می کند.

رئیس دادگستری گیلان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با دستگاه قضایی به هم وابسته هستند، گفت: تعامل با پلیس نتیجه گیری بهتری را برای دستگاه قضایی خواهد داشت.

محمد جواد حشمتی رسیدگی بموقع موضوعات و آسیبهای اجتماعی و جرائم را وظیفه دو سازمان دانست و برتسریع در اجرای احکام قضایی تاکید کرد.

وی همچنین آمادگی دستگاه قضایی را بر اهتمام و انسجام در پروندههای جرائم خاص اعلام کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با هنجارشکنی و جرائم خشن خوب عمل کرده است.

رئیس کل دادگستری گیلان تاکید کرد: بایدها و نبایدها در جامعه به صورت مستندات به مردم منعکس شود زیرا سیر آن در خانوادهها اثر گذارتر خواهد بود.

عامل هک ADSL یکی از مراکز ISP در شرق گیلان شناسایی و دستگیر شد

هکری که ADSL تعداد زیادی از کاربران یکی از مراکز ISP را در شرق گیلان را هک کرده بوده، توسط پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان ضمن اعلام این خبر گفت: بدنبال ارجاع یک فقره پرونده از مرجع قضایی به دادخواهی مدیر یکی از مراکز ISP در شرق گیلان با هویت معلوم مبنی بر اینکه ADSL تعداد 80 نفر از کاربران این مرکز بنا به دلایل نامعلومی مختل و موضوع به صورت ویژه در دستورکار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا با تحقیقات از شاکی و پی جویی های فنی و پلیسی موفق شدند هکر جوانی را که با بهره جستن از دانش فنی و ویژگیهای فضای مجازی و همچنین نادیده گرفتن نکات ایمنی از سوی کاربران این مرکز توانسته بود شناسه کاربری و گذرواژه آنان را هک و با تغییر در شناسه کاربری و گذرواژه، امکان بهره برداری از اینترنت پرسرعت را برای کاربران غیر ممکن سازد، شناسایی و با دستور مقام قضایی در یکی از شهرهای شرقی گیلان دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

وی اظهار داشت: متهم نخست منکر همه اتهامات وارده شده اما با مشاهده شواهد و قرائن علمی موجود به ناچار لب به سخن گشود و با اعتراف به بزه انتسابی باتشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل شد.

رئیس پلیس فتا در ادامه به کاربرانی که از بستر ADSL استفاده می کنند، توصیه کرد: با تغییر شناسه کاربری و گذرواژه پیش فرض مودم ADSL و اختصاص رمز مناسب و استاندارد از هک و نفوذ افراد سود جو و فرصت طلب پیشگیری کرده در حفظ و نگهداری IP آدرس و یوزر نیم و پسورد مودم خود نهایت دقت را داشته باشند.

وی یادآورشد: قبل از اتصال به اینترنت رایانه خود را به سه محافظ اصلی یعنی آنتی ویروسها، آنتی بدافزارهای جاسوسی و فایروال تجهیز تا از امنیت نسبی در فضای آنلاین برخوردار شوند.

آمادگی پلیس برای اجرای قانون درجامعه

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان در نشست با سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، کارکنان نیروی انتظامی را خادمان جامعه ذکر و آمادگی پلیس برای اجرای قانون درجامعه را اعلام کرد.

سرهنگ محمد ابراهیم نوروزیان وجود سازمان قضایی نیروهای مسلح غنیمت دانست و افزود: هرچه دستگاههای نظارتی بیشتر باشد به نفع پلیس خواهد بود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این نشست گفت: سازمان قضایی نیزبرای بهبود ارائه خدمات ناظر بر انجام وظایف بوده و زحمات پلیس را در خور تقدیر می داند.

مسرور همچنین با اشاره به اینکه وقتی هدف خدمت و رضای الهی باشد قدردانی مردمی را در پی خواهد داشت بر استمرارتعاملات دو سویه تاکید کرد و یادآورشد: این تعاملات زمینه را برای ارائه خدمات بهتر آماده می کند.

دستگیری سارقان سیم خاردار دزد در شهرستان رضوانشهر

کارآگاهان آگاهی فرماندهی انتظامی رضوانشهر سارقان سیم خاردار دزد یکی از اماکن خصوصی این شهرستان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر ضمن اعلام این خبر گفت: با گزارش مردمی مبنی بر اینکه افرادی با یک خودروی مزدا درحال حمل یک شئی مشکوک هستند، کارآگاهان آگاهی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ عباس اسماعیلی افزود: کارآگاهان آگاهی با حضور در محل این خودرو را مشاهده و به صورت نامحسوس راننده و سرنشین این خودرو را زیر نظر گرفته و متوجه شدند که این دو متهم در حال سرقت ضایعات ( فلز و فنس ) یک شرکت خصوصی هستند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان آگاهی خودرو این سارقان را در عملیات تعقیب و گریز متوقف و متهمان به هویت رامین 22 ساله و همت 34 ساله اهل و ساکن تالش را دستگیر کردند.

فرمانده پلیس رضوانشهر با بیان اینکه از خودروی این سارقان مقدار زیادی سیم خاردار و سیم شبکه ای سرقتی کشف و ضبط شده است، گفت: متهمان دستگیر شده با اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

وی در ادامه از تمامی اماکن دولتی و خصوص خواست با نصب دوربین مدار بسته و استفاده از نگهبان محلی اماکن خود را در مقابل سرقت سارقان ایمن سازند.

کشف 2 کیلو ماده مخدرتریاک در رشت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گیلان گفت: اکیپ عملیات ویژه این پلیس در استان دو کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ فلاح کریمی افزود: اکیپ گشت اداره عملیات ویژه پلیس در حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو پیکان وانت با شماره پلاک متعلق به یکی از استانهای جنوبی کشور مشکوک و با انجام تعقیب و مراقبت نامحسوس از حمل مواد مخدر با این خودرو اطمینان حاصل کردند.

وی اظهارداشت: ماموران عملیت ویژه پلیس مبارزه با موا مخدر پس از متوقف کردن خودرو، با رعایت موازین قانونی از خودرو مزبور بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه مقدار دو کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مواد مخدر گیلان ادامه داد: راننده خودرو برای بررسی و بازجویی فنی و انجام دیگر اقدامات اطلاعاتی به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال داده شدند تا اقدامات بعدی در خصوص شناسایی همدستان احتمالی وی صورت گیرد.