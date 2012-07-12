30 منطقه گردشگری در گلستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل عسگری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی طرح روشنایی مسیر قلعه موران افوزد: هدف سازمان میراث فرهنگی آن است که زمینه را برای سرمایه گذاری در این مناطق فراهم کند و راهسازی و برقرسانی از جمله زیرساختهاست.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح روشنایی مسیر قلعه موران 250 میلوین تومان رد فاز اول تخصیص یافته است.

عسگری بیان داشت: با فراهم شدن زیرساختها نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران اقدام می شود و در بخش اشتغال و توسعه گردشگری موثر است.

معاون میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: روستای پاقلعه رامیان نیز جزو 13 روستای هدف گردشگری است و امیداریم بتوانیم تعداد روستاهای گردشگری را به 30 روستا برسانیم.

عسگری افزود: امسال گرشگری برنامه های خوبی دارد و امیدواریم با تامین اعبتارات لازم بتوانیم پنج هدف گردشگری را اجرا کنیم.

وی درباره طرح روشنایی مسیر قلعه موران گفت: دو کیلومتر از این مسیر برقرسانی می شود بحث طبیعت گردی نیز در دستور کار این سازمان است.